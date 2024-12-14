В Грузії розпочалися вибори на тлі протестів. У списку лише один кандидат (фото та відео)

Вперше в історії країни президента обирає не населення, а виборча колегія

У суботу, 14 грудня, у Грузії проходять вибори президента, які чинна лідерка країни Саломе Зурабішвілі називає нелегітимними і не визнають опозиційні партії. Єдиний кандидат на пост президента — ветеран футболу Михаїл Кавелашвілі, член партії "Сила народу", яка формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії". Його кандидатуру обрав почесний голова "Мрії", мільярдер Бідзіна Іванішвілі.

Михаїл Кавелашвілі. Фото: MikheilKavelashviliOfficial/Facebook

Вперше в історії Грузії президента обирає не населення, а виборча колегія. Як повідомляє Ехо Кавказу, біля будівлі парламенту Грузії, де відбувається голосування, зібралися противники "Грузинської мрії", людей стає дедалі більше.

Головування за кандидата у президенти у парламенті Грузії

Біля парламенту також з’явилася Саломе Зурабішвілі та попрямувала до президентської резиденції. Присутні зустріли її оплесками та оваціями.

"Саломе", "Дякуємо" — скандували учасники акції.

Біля грузинського парламенту чергує спецназ та додаткові підрозділи силовиків. У Палаці парламенту Грузії діє жовтий безпековий рівень — вхід відвідувачів обмежений. Біля будівлі багато протестувальників.

У Тбілісі 3 градуси морозу, і вони зігрівалися, граючи в м’яч. Також учасники акції показали Михайлу Кавелашвілі червону картку (у футболі це знак видалення гравця/тренера з поля, що демонструється суддею).

Що відомо про вибори президента у Грузії

Вибори на 14 грудня призначив парламент Грузії. Вперше вони мають пройти непрямим шляхом — голосує не народ, а виборча колегія, що складається з 300 осіб, усіх парламентаріїв та найвищих представницьких органів самопроголошених Абхазької та Аджарської "республік".

Опозиційні партії 12 грудня заявили, що не визнають президентських виборів. Інавгурацію обраного на них президента заплановано на 29 грудня.

Протести у Грузії

Все це відбувається на тлі масових протестів, які не вщухають уже два тижні. На парламентських виборах у Грузії, що відбулися наприкінці жовтня, перше місце посіла проросійська партія "Грузинська мрія". Вона, згідно з офіційними результатами, набрала набагато більше голосів, ніж опозиційні партії, проте міжнародні спостерігачі зафіксували низку порушень виборчого процесу.

У зв’язку з цим у Грузії розпочалися масові протести. Протестувальники вимагали провести нові вибори, а також відпустити всіх політв’язнів. Проте з новою силою вони спалахнули після того, як 28 листопада уряд вирішив відмовитися від процесу переговорів із Євросоюзом щодо членства до кінця 2028 року та від бюджетних грантів ЄС. Протестувальники звинувачують уряд у зупинці процесу євроінтеграції та вимагають нових парламентських виборів. З цими вимогами люди виходять на вулиці, а поліція та силовики жорстоко придушують протести.

Як повідомляв "Телеграф", 5 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішенням РНБО про санкції щодо низки грузинських політиків. Це стосується "тої частини влади Грузії, яка зараз здає країну Путіну", зазначив він.