В Грузии начались выборы на фоне протестов. В списке только один кандидат (фото и видео)

Впервые в истории страны президента выбирает не население, а избирательная коллегия

В субботу, 14 декабря, в Грузии проходят выборы президента, которые действующая лидер страны Саломе Зурабишвили называет нелегитимными и не признают оппозиционные партии. Единственный кандидат на пост президента — ветеран футбола Михаил Кавелашвили, член формально отколовшейся от правящей "Грузинской мечты" партии "Сила народа". Его кандидатуру выбрал почетный председатель "Мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили.

Михаил Кавелашвили. Фото: MikheilKavelashviliOfficial/Facebook

Впервые в истории Грузии президента выбирает не население, а избирательная коллегия. Как сообщает Эхо Кавказа, у здания парламента Грузии, где проходит голосование, собрались противники "Грузинской мечты", людей становится все больше.

Головование за кандидата в президенты в парламенте Грузии

Около парламента также появилась Саломе Зурабишвили и направилась к президентской резиденции. Собравшиеся встретили ее аплодисментами и овациями.

"Саломе", "Спасибо" — скандировали участники акции.

Около грузинского парламента дежурит спецназ и дополнительные подразделения силовиков. Во Дворце парламента Грузии действует желтый уровень безопасности — вход посетителей ограничен. Около здания — много протестующих.

В Тбилиси 3 градуса мороза и они согревались, играя в мяч. Также участники акции показали Михаилу Кавелашвили красную карточку (в футболе это демонстрируемый судьей знак удаления игрока/тренера с поля).

Что известно о выборах президента в Грузии

Выборы на 14 декабря назначил парламент Грузии. Впервые они должны пройти непрямым путем — голосует не народ, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек, всех парламентариев и высших представительных органов самопровозглашенных Абхазской и Аджарской "республик".

Оппозиционные партии 12 декабря заявили, что не признают президентские выборы. Инаугурация избранного на них президента запланирована на 29 декабря.

Протесты в Грузии

Все это происходит на фоне массовых протестов, которые не утихают уже две недели. На прошедших в конце октября парламентских выборах в Грузии первое место заняла пророссийская партия "Грузинская мечта". Она, согласно официальным результатам, набрала гораздо больше голосов, чем оппозиционные партии, однако международные наблюдатели зафиксировали ряд нарушений избирательного процесса.

В связи с этим в Грузии начались массовые протесты. Протестующие требовали провести новые выборы, а также отпустить всех политзаключенных. Однако с новой силой они вспыхнули после того, как 28 ноября правительство решило отказаться от процесса переговоров с Евросоюзом о членстве до конца 2028 года и от бюджетных грантов ЕС. Протестующие обвиняют правительство в остановке процесса евроинтеграции и требуют новых парламентских выборов. С этими требованиями люди выходят на улицы, а полиция и силовики жестоко подавляют протесты.

Как сообщал "Телеграф", 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о санкциях в отношении ряда грузинских политиков. Это касается "той части властей Грузии, которые сейчас сдают страну Путину", отметил он.