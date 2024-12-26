Російські дипломати в Аргентині відмовилися пройти тест на алкоголь і годинами сиділи, замкнувшись у машинах (фото)

Представник російської дипмісії заявив, що те, що сталося, слід розглядати як "серйозне порушення міжнародного права"

Двоє співробітників російського посольства в Аргентині відмовилися виходити з автомобілів на вимогу місцевої поліції та пройти огляд на алкоголь. Один дипломат просидів у машині близько години, інший — три години.

Про це повідомляє аргентинське видання Clarin. У Буенос-Айресі після різдвяної ночі поліція традиційно проводить на дорогах перевірку водіїв на тверезість. Її транслювало кілька телеканалів.

Співробітники дорожньої поліції зупинили Volkswagen Vento із російськими дипломатичними номерами близько 10:00. Водій, який був у салоні один, приспустив вікно і на вимогу вийти з машини та пройти тест на алкоголь, сказав, що йому потрібно зателефонувати. Він підняв вікно і перестав спілкуватися з поліцією.

У закритій машині росіянин просидів близько трьох годин. Поїхати він не міг, бо поліцейські заблокували його авто.

Близько полудня на тій же вулиці було зупинено другий автомобіль із російськими дипломатичними номерами. За кермом Toyota Corolla був один із керівників місцевого "Російського дому" Тимур Саломатін. Він показав полісменам свої документи, але відмовився залишати машину та проходити тест на алкоголь, розповіли журналісти.

Російські дипломати домовилися з поліцією і в результаті обидва авто поставили на стоянку посольства. Дипломати пообіцяли здати алкотест на території диппредставництва. Чи це було зроблено і які результати — невідомо.

Представник російської дипмісії заявив, що водії вчинили правильно, оскільки, згідно з Віденською конвенцією, дипломатів не можна затримувати та доглядати. Він додав, що те, що відбувається, слід розглядати як "серйозне порушення міжнародного права".

Проте аргентинські офіційні джерела наполягають, що дії поліції були правильними. Відповідно до статті 41 тієї ж Віденської конвенції, дипломат зобов’язаний дотримуватися законів країни, в якій перебуває.

Як повідомляв "Телеграф", ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що через дипломатичні канали на початку повномасштабної війни Росії проти України перевозили бронежилети та дрони для ЗСУ. Він також розповів, які зловживання цими каналами у світі трапляються найчастіше.