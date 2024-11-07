У Таїланді транссексуали натовпом побили росіянина, він у лікарні (фото, відео)

У мережі вже з’явилися відповідні кадри з місця події

У Таїланді на Пхукеті транссексуали побили росіянина. Перебуваючи на відпочинку, він зустрів "ледібоїв" на одній із вулиць і почав відкрито з них насміхатися.

Відповідне повідомлення з’явилось на сторінці PhuketTimeNews. Там опублікували відео, на якому видно, як чоловік тікає по всій вулиці, а за ним біжать на підборах та у сукнях транссексуали.

Спочатку йому вдалося сховатися в одній із машин, але її швидко оточили, а вже незабаром невідомий чоловік буквально за руки витяг його з авто, після чого воно одразу поїхало.

Росіянин намагався чіплятися за інші автомобілі, що проїжджають повз, але "ледибої" все ж таки наздогнали його і стали бити по голові, спині, руках і т.д.

У мережі пишуть, що російський турист опинився у лікарні із синцями.

Варто наголосити, що першоджерело не уточнює, що постраждалим був росіянином. Однак так стверджує паблік Readovka.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Туреччині побили російських туристів. На них нібито накинулися місцеві та кинули пляшку у дівчину. В результаті один із постраждалих опинився у лікарні.