Российские дипломаты в Аргентине отказались пройти тест на алкоголь и часами сидели, запершись в машинах (фото)

Представитель российской дипмиссии заявил, что случившееся следует рассматривать как "серьезное нарушение международного права"

Двое сотрудников российского посольства в Аргентине отказались выходить из автомобилей по требованию местной полиции и пройти освидетельствование на алкоголь. Один дипломат, просидел в машине около часа, другой — три часа.

Об этом сообщает аргентинское издание Clarin. В Буэнос-Айресе после рождественской ночи полиция традиционно проводит на дорогах проверку водителей на трезвость. Его транслировало несколько телеканалов.

Сотрудники дорожной полиции остановили Volkswagen Vento с российскими дипломатическими номерами около 10:00. Водитель, который находился в салоне один, приспустил окно и на требование выйти из машины и пройти тест на алкоголь, сказал, что ему нужно позвонить. Он поднял окно и перестал общаться с полицией.

В закрытой машине россиянин просидел около трех часов. Уехать он не мог, так как полицейские заблокировали его авто.

Около полудня на той же улице был остановлен второй автомобиль с российскими дипломатическими номерами. За рулем Toyota Corolla был один из руководителей местного "Русского дома" Тимур Саломатин. Он показал полицейским свои документы, но отказался покидать машину и проходить тест на алкоголь, рассказали журналисты.

Российские дипломаты договорились с полицией и в итоге оба авто поставили на стоянку посольства. Дипломаты пообещали сдать алкотест на территории диппредставительства. Было ли это сделано и каковы результаты — неизвестно.

Представитель российской дипмиссии заявил, что водители поступили правильно, так как, согласно Венской конвенции, дипломатов нельзя задерживать и досматривать. Он добавил, что происходящее следует рассматривать как "серьезное нарушение международного права".

Однако аргентинские официальные источники настаивают, что действия полиции были правильными. Согласно статье 41 той же Венской конвенции, дипломат обязан соблюдать законы страны, в которой находится.

Как сообщал "Телеграф", экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что через дипломатические каналы в начале полномасштабной войны России против Украины перевозили бронежилеты и дроны для ВСУ. Он также рассказал, какие злоупотребления этими каналами в мире случаются чаще всего.