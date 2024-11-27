Зброю не провезеш, але: Кулеба розповів, що під час війни передавали через дипломатів

Деякі дипломати зловживають можливостями дипломатичних каналів

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що через дипломатичні канали на початку повномасштабної війни Росії проти України перевозили бронежилети та дрони для ЗСУ. Він також розповів, які зловживання цими каналами у світі трапляються найчастіше.

"На початку війни ми використовували дипломатичні бусики для того, щоб везти броники. Зброю там не провезеш, але броники возили, дрони возили. Потім, коли ситуація трохи стабілізувалась, партнери кажуть давайте вже якось пристойніше і ми цю історію згорнули", — розповів Кулеба в інтерв’ю каналу "Пряма Червона".

Щодо інших країн, то набір того, що перевозять дипломатичним шляхом, "традиційний". Йдеться про сигарети та алкоголь. Третій елемент, найбільш зашифрований — історичні артефакти: археологічні пам'ятки, живопис.

"Був один кейс, про який мені достеменно відомо, коли в сейфі одного посла лежала історична річ і спецслужби місцевої країни знали, що вона там лежить. Послу сказали: дивись, ми знаємо. Якщо ти нормальний — поверни, але якщо ти не можеш повернути, просто знай що ти будеш під нашим наглядом. Кожен твій рух, кожен транспорт, кожне відкриття цього сейфу буде під рентгеном. Ти це з країни не вивезеш", — розповів Кулеба.

Як писав "Телеграф", Кулеба назвав скандальні ситуації навколо посолки України у Болгарії Олесі Ілащук "завтиком" МЗС. Водночас він оцінив її роботу як успішну, зокрема, в контексті співпраці з болгарськими партнерами щодо постачання зброї.