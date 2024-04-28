У Німеччині заарештували росіянина, який вбив двох українців: що кажуть у поліції

Росіянин напав з ножем на українських військових, які проходили реабілітацію у місцевій лікарні

Суд у Німеччині 28 квітня видав ордер на арешт 57-річного росіянина, який напередодні вбив двох українців ножем. Він повстав перед слідчим суддею на вимогу мюнхенської прокуратури.

Наразі підозрюваний у подвійному вбивстві вже знаходиться за ґратами. Триває досудове розслідування, про що повідомила пресслужба місцевої поліції.

"57-річного підозрюваного сьогодні доставили до відповідального слідчого судді за запитом прокуратури II Мюнхена. Видано ордер на арешт за вбивство. Поліцейські одразу доставили обвинуваченого до виправної колонії, де він зараз перебуває під вартою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 27 квітня невідомий напав з ножем на двох українців біля торгового центру у місті Мурнау. О 17:20 медикам надійшло повідомлення про поранених чоловіків. 36-річний українець помер ще до приїзду медиків.

23-річного чоловіка госпіталізували, але не змогли врятувати. Він помер у лікарні.

Росіянина затримали по гарячих слідах у нього ж вдома. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що той є місцевим z-патріотом, який відкрито підтримує російську агресію.

Пізніше стало відомо, що померлі українці були військовослужбовцями. У Німеччині вони проходили реабілітацію. Вони отримали на війні важкі поранення кінцівок, тому не могли захистити себе від нападу.

Раніше "Телеграф" повідомляв деталі вбивства двох українок у Німеччині. До цього злочину причетна росіянка, яка вкрала доньку однієї з жертв.