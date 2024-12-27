Блогер та політичний оглядач Олена Яхно про падіння літака Баку-Грозний у Казахстані

У тому, що літак підбили ніхто вже не сумнівається, навіть Z-військори пишуть про це. І цю частину історії Росія, гадаю, була б готова визнати. Сказати щось на кшталт "там дрони летіли, помилилися, буває…"

Але в цьому сюжеті є значно важливіший і дуже стрімкіший, по-справжньому людоїдський аспект, з визнанням якого у Москви зараз серйозні складнощі.

Зрозумівши, що замість дрона ракетою потрапили у літак, що літак цей ледве тримається в повітрі, і що коли він розіб'ється, буде гігантський скандал, російська влада швидко вирішила його втопити в морі – щоб сховати всі сліди стрілянини ППО літаком.

Думаю, це була інстинктивна дія психопата-кримінальника, який вбиває випадкового свідка свого злочину. Логіка ця називається "всі кінці у воду".

Тому льотчикам заборонили приземлятися у будь-якому з російських аеропортів.

Повернутися до Азербайджану через Кавказький хребет літак не міг — через відмову гідравліки він уже не набирав висоту, до того ж салон був розгерметезований.

Росіяни відправили лайнер у море – буквально на вірну смерть. Але пілоти "підвели" своїх катів. Вони не тільки дотягнули до Казахстану, а й зуміли посадити літак так, що половина пасажирів залишилася живою, і ці люди можуть розповісти, як все було насправді. Якщо розібратися, це просто справжнє диво.

І тепер суть цієї історії навіть не в тому, що ЗС РФ підбили цивільний літак (це, на жаль, вже майже звична справа), а в тому, що Кремль намагався замісти сліди злочину, втопивши літак і тоді ще живих свідків у Каспійському морі.

Це вже точно не можна назвати "трагічною помилкою". Хтось у Москві усвідомлено віддав холоднокровний наказ позбутися 68 пасажирів азербайджанського літака, списавши його падіння на зіткнення з птахами.

Хто міг віддати такий наказ? Відомо, хто. У Росії є лише одна людина, яка має для цього достатньо влади та повноважень — Володимир Путін.

І зараз він, як завжди в таких ситуаціях, сховався, забився під корч, сидить там тихо і не відсвічує. Чекає.

У цей час його люди намагаються все залагодити якнайменше публічно. З кимось домовитись, когось залякати, комусь грошей дати. Але щось я маю сумнів, що в цьому випадку це вийде.

Занадто дика вийшла історія, навіть за сучасними російськими мірками.

UPD: Азербайджан поки що абсолютно правильно поводиться. Він відмовився приймати якусь "допомогу" (впевнена, маються на увазі хабарі) від Чечні, зажадавши визнання провини, вибачень та компенсацій від Росії.

Джерело: пост Яхно у Facebook.