В падении пассажирского самолета AZAL в Казахстане таки нашли "украинский след": но есть нюанс

Одним из пилотов, ценой собственной жизни спасших десятки пассажиров, был Александр Кальянинов, который учился в Украине

В ходе авиакатастрофы азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане среди погибших оказался второй пилот Александр Кальянинов, обучавшийся летному делу в Украине. Кальянинов и капитан борта Игорь Кшнякин смогли провести поврежденный самолет несколько сот километров в условиях глушения навигации российскими системами РЭБ и спасли жизнь десяткам пассажиров.

О гибели Кальянинова сообщила Украинская государственная летная академия в Facebook. Кальянинов выпустился из академии 6 апреля 2021 года, имея степень магистра авиационного транспорта.

"25 декабря 2024 года в результате авиакатастрофы вблизи Актау (Казахстан) самолета типа Embraer E-190 ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный погиб второй пилот Александр Кальянинов, 1992 года рождения. Александр Кальянинов с детства мечтал быть пилотом, как и его отец и свою жизнь связать с небом", – говорится в сообщении.

Кальянинов был очень опытным пилотом, несмотря на свой молодой возраст. Так, в академии он учился на факультете летной эксплуатации по образовательно-профессиональной программе "Летная эксплуатация воздушных судов" и получил квалификацию "Инженер-пилот" и "Инженер-исследователь".

"Александр был очень умным, эрудированным, свободно разговаривал на нескольких иностранных языках, был очень честным и всегда готов прийти на помощь", — добавили в академии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков обвинил Россию в крушении самолета. Фактически это первое обвинение, которое высказано России представителем власти Азербайджана.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что сначала он направлялся из Баку в Грозный, однако не смог сесть из-за густого тумана. После этого он двинулся в сторону Актау, где упал недалеко от аэропорта. Погибли по меньшей мере 39 человек из 69 находившихся на борту. В первые часы после аварии сообщалось, что причиной падения могло стать столкновение с птицей.

Однако позже стало известно, что причиной авиакатастрофы самолета Embraer 190AR, потерпевшего катастрофу в Казахстане, была работа российской ПВО. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв перед крушением. Кроме того, на корпусе самолета были обнаружены следы, которые можно идентифицировать, как осколочное поражение. Также известно, что аэропорты Грозного и Махачкалы отказались принимать самолет, а вместо этого почему-то отправили его в Актау на другом берегу Каспийского моря – скорее всего рассчитывая, что самолет упадет в воду или разобьется. Во время полета российские системы РЭБ глушили навигационные системы самолета.