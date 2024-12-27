"Заперечувати це неможливо": азербайджанський депутат звинуватив Росію у збитті літака AZAL

Фактично, це перше звинувачення, яке висловлено Росії представником влади Азербайджану

В Азербайджані вважають, що саме Росія винна у катастрофі пасажирського літака Embraer E190 авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" (AZAL). Росіяни повинні визнати провину та вибачитися, але замість цього вони намагаються замітати сліди.

Про це сказав депутат азербайджанського парламенту Расім Мусабеков у коментарі інформаційному агенству Turan. Фактично, це перше звинувачення, яке висловлено Росії представником влади Азербайджану.

"Літак був збитий на території Росії, в небі над Грозним. І заперечувати це неможливо", – сказав Мусабеков.

Депутат заявив, що винні у знищенні літака повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Росія повинна виплатити компенсації постраждалим і сім'ям загиблих – як це зробив Азербайджан під час 44-денної війни 2020 року, коли його ППО випадково збила російський військовий вертоліт.

"Якщо не буде цього, то відносини звичайно перетечуть в іншу площину. Якщо працює ППО, то аеропорт має бути закритий, має бути оповіщено, щоб сюди ніхто не прилітав", – додав він.

Як відомо, 25 грудня у казахстанському місті Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines. Зазначалося, що спочатку він прямував з Баку до Грозного, проте не зміг сісти через густий туман. Після цього він рушив у бік Актау, де впав неподалік аеропорту. Загинуло щонайменше 39 осіб з 69, які перебували на борту. В перші години після аварії повідомлялося, що причиною падіння могло стати зіткнення з птахом.

Проте пізніше стало відомо, що причиною авіакатастрофи літака Embraer 190AR, який зазнав катастрофи в Казахстані, була робота російської ППО. Очевидці стверджують, що чули вибух перед катастрофою. Окрім того, на корпусі літака знайшли сліди, які можна ідентифікувати, як осколкове ураження. Також відомо, що аеропорти Грозного та Махачкали відмовилися приймати літак, а замість цього чомусь відправили його в Актау на іншому березі Каспійського моря – скоріше за все, розраховуючи, що літак впаде у воду або розіб'ється. Під час польоту російські системи РЕБ глушили навігаційні системи літака.