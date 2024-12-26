Український підприємець і громадський діяч прокоментував збиття азербайджанського літака

Отже, росіяни збили над Грозним азербайджанський літак, а потім, замість посадити його поруч у Махачкалі, спрямували його в Казахстан, сподіваючись, що він впаде в море. Але пілоти виявилися майстерними, дотягнули, посадили й зберегли життя частині пасажирів. А також зберегли докази.

Я не маю сумнівів, що Казахстан забезпечить неупереджене розслідування, якому Росія не зможе перешкодити.

Президент Азербайджану розвернув літак з дороги до Москви додому, дізнавшись про трагедію.

Очевидно, російсько-азербайджанські стосунки (і російсько-турецькі) погіршаться. Це для нас плюс.

Літати до Росії тепер дорівнює гратися в російську рулетку. Це також плюс.

Суперечності між кланами біля імперського трону поглибляться. Це також плюс.

Мої щирі співчуття азербайджанському народу, чиї брати і сестри загинули.

Джерело — допис Валерія Пекаря у Фейсбук.