Росіяни збили над Грозним азербайджанський літак. Є три плюси для нас - Валерій Пекар
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Український підприємець і громадський діяч прокоментував збиття азербайджанського літака
Отже, росіяни збили над Грозним азербайджанський літак, а потім, замість посадити його поруч у Махачкалі, спрямували його в Казахстан, сподіваючись, що він впаде в море. Але пілоти виявилися майстерними, дотягнули, посадили й зберегли життя частині пасажирів. А також зберегли докази.
Я не маю сумнівів, що Казахстан забезпечить неупереджене розслідування, якому Росія не зможе перешкодити.
Президент Азербайджану розвернув літак з дороги до Москви додому, дізнавшись про трагедію.
- Очевидно, російсько-азербайджанські стосунки (і російсько-турецькі) погіршаться. Це для нас плюс.
- Літати до Росії тепер дорівнює гратися в російську рулетку. Це також плюс.
- Суперечності між кланами біля імперського трону поглибляться. Це також плюс.
- Мої щирі співчуття азербайджанському народу, чиї брати і сестри загинули.
Джерело — допис Валерія Пекаря у Фейсбук.
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