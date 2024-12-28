Падение пассажирского самолета в Казахстане: Турция примет участие в расследовании

По просьбе Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана Турция поможет в расследовании

Турция примет участие в расследовании причин авиакатастрофы азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане. Страна отправит группу экспертов для помощи Азербайджану и Казахстану в следственных действиях.

Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на комментарий, который дал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадыр Уралоглу. По его словам, в группу войдут восемь турецких специалистов.

"Мы назначили следственную комиссию из 8 человек из Турции для расследования крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", разбившегося вблизи города Актау в Казахстане во время рейса Баку-Грозный 25 декабря", — сказал министр.

Он добавил, что группа из Турции присоединится к расследованию по просьбе Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана. Эксперты прибудут в Баку и начнут работу уже 28 декабря.

Ранее "Телеграф" сообщал, что депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков обвинил Россию в крушении самолета. Фактически это первое обвинение, которое высказано России представителем власти Азербайджана.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что сначала он направлялся из Баку в Грозный, однако не смог сесть из-за густого тумана. После этого он двинулся в сторону Актау, где упал недалеко от аэропорта. Погибли по меньшей мере 39 человек из 69 находившихся на борту. В первые часы после аварии сообщалось, что причиной падения могло стать столкновение с птицей.

Однако позже стало известно, что причиной авиакатастрофы самолета Embraer 190AR, потерпевшего катастрофу в Казахстане, была работа российской ПВО. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв перед крушением. Кроме того, на корпусе самолета были обнаружены следы, которые можно идентифицировать, как осколочное поражение. Также известно, что аэропорты Грозного и Махачкалы отказались принимать самолет, а вместо этого почему-то отправили его в Актау на другом берегу Каспийского моря – скорее всего рассчитывая, что самолет упадет в воду или разобьется. Во время полета российские системы РЭБ глушили навигационные системы самолета.