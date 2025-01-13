Вдвічі більше, ніж декларується: експерт розкрив реальні розміри військового бюджету Росії

Ресурси Заходу значно перевищують російські можливості з фінансування війни. Захід повинен посилити санкції та відмовитися від їх скасування

Російські військові витрати можуть бути щонайменше у два рази вищі за показники, які росіяни декларують офіційно. Фактично, в реальності витрати на війну можуть дорівнювати ще одному загальному російському оборонному бюджету та бути основною причиною зростання інфляційних ризиків в Росії.

Про це написав колишній фінансист Bank of America та Morgan Stanley, фінансовий експерт Крейг Кеннеді у колонці для Navigating Russia. Він нагадав, що з 2022 року російський уряд зобов'язав банки видавати пільгові кредити оборонному сектору. Кредити даються на умовах держави, і з того часу понад 70% від загальної кількості корпоративних кредитів за три роки отримали саме оборонні підприємства.

Таким чином, ця схема могла забезпечити росіянам фактично ще один бюджет на війну на додаток до офіційного. Але також вона привела до безпрецедентного збільшення суми корпоративних кредитів у Росії – до 415 млрд доларів США.

"210-250 млрд дол з цієї суми складають примусові пільгові банківські кредити, надані оборонним підрядникам, багато з яких мають погану кредитну історію, щоб допомогти оплатити товари та послуги, пов'язані з війною", – зазначив експерт.

На початку війни ця схема допомогла РФ контролювати військові витрати та ввести в оману міжнародних експертів, які вирішили, що у РФ немає проблем із фінансуванням війни. Але зараз ця ж схема стала генератором проблем всередині Росії через інфляцію, непомірно високі процентні ставки та низку інших проблем – що у підсумку може викликати економічну кризу. Чим довше Кремль тягне із завершенням війни, тим ближчим стає ризик краху системи корпорацій та банків.

Загалом, на думку Кеннеді, ресурси Заходу значно перевищують російські можливості з фінансування війни. Захід повинен посилити санкції та відмовитися від їх скасування.

"Проблеми Москви з фінансуванням лише посиляться, особливо якщо країни коаліції будуть повніше застосовувати потужні інструменти енергетичних санкцій, які вони мають у своєму розпорядженні. Завдяки подальшій рішучості та чіткому розумінню вразливості Москви Україна та її союзники зможуть реалізувати весь потенціал своїх переговорних важелів, уникнути непотрібних поступок і зменшити довгострокові ризики, пов'язані з російським реваншизмом", – резюмував експерт.

Нагадаємо, 10 січня влада Сполучених Штатів Америки ввела санкції проти російських нафтосервісних компаній: під обмеження також потрапили й танкери, які займаються перевезенням нафти. Під обмеження потрапили компанії "Інгосстрах", "Альфастрахування", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербська компанія NIS (дочірня компанія "Газпрому"), "РН-Бурєніє" (структура "Роснєфті") та "Технології ОФС" (об’єднує колишні активи Baker Hughes у Росії) і так далі.

Також Велика Британія ввела санкції проти російських компаній "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", якими доповнила обмеження США. Зазначається, що ці санкції – частина боротьби з російськими нафтовими компаніями, це може призвести до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.