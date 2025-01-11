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Почалися процеси, набагато ефективніші, ніж запізнілі санкції Байдена проти РФ - Олександр Коваленко

Автор
Олександр Коваленко
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Автор
Санкції проти РФ
Санкції проти РФ. Фото Колаж "Телеграфу"

Військовий оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко про те, що насправді може припинити діяльність "тіньового флоту" РФ:

Проти російського тіньового нафтового флоту нарешті вирішили запровадити санкції … Як кажуть, краще пізно ніж ніколи, хоча, вводити лише після закінчення третього року війни санкції проти того, що весь цей час плекав військову машину Кремля, я навіть не знаю як це виправдати. Але, насправді, куди цікавіша історія розвивається не в галузі санкцій проти російських балій, а в галузі захисту природи від них.

Усі читали новини про те, що біля берегів Німеччини втратило хід судно зі складу російського тіньового флоту Eventin, яке перевозило 99 тисяч тонн нафти. І це викликало чимало занепокоєння серед європейських політократів.

Але, трохи передісторії.

Коли Росія офіційно вступила в громадянську війну в Сирію, в 2015 році, вона зіткнулася з серйозною проблемою, пов’язаною з відсутністю у неї в наявності достатньої кількості кораблів і суден, які б забезпечували постачання сирійського угруповання в Росії. Це був яскравий приклад того, як недоімперія зіткнулася з проблемою відсутності в неї сучасного флоту. І тоді я у своїх матеріалах зазначав, що для забезпечення "Сирійського експресу" використовувалися суховантажі та старі, п’ятдесятирічні овочевози.

І ось, коли Росія опинилася під санкціями і єдиним шляхом експортувати нафтопродукцію контрабандою стали морські шляхи, у неї не було достатньої кількості нових, сучасних суден, а використовувала вона ті, які, м’яко кажучи, на ладан дихають. І катастрофа в Азовському морі, що перекинулася вже і в Чорне, з розливом мазуту, ще один яскравий приклад.

Не минає і пів року, після азовської катастрофи, як чергова балія втрачає хід біля берегів Німеччини, країни, в якій за вимащену мазутом чайку з вас сім шкур знімуть, не те, що в Росії – всі просто забили на екологічну катастрофу.

Нинішній прецедент з Eventin може запустити й вже запустив процеси, які можуть виявитися набагато дієвішими, ніж санкції, що запізнилися, від Джо Байдена – Росії можуть закрити проходи через протоки країн Балтійського басейну. І в даному випадку йдеться про активну позицію в цьому питанні "зелених", вплив яких може прискорювати ті чи інші процеси в рази, на відміну від середньої європейської бюрократії.

А тому, санкції це, звичайно, добре, але, схоже, російський тіньовий флот, своєю нікчемністю і зношеністю сам же собі вирив могилу.

Спостерігаємо!

Джерело: Facebook Олександра Коваленка

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Теги:
#США #Росія #Санкції #Флот #Олександр Коваленко