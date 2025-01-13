Вдвое больше, чем декларируется: эксперт раскрыл реальные размеры военного бюджета России

Ресурсы Запада существенно превосходят российские способности по финансированию войны. Мероприятие должно усилить санкции и отказаться от их отмены

Российские военные расходы могут быть по меньшей мере в два раза выше показателей, которые россияне декларируют официально. Фактически, в реальности расходы на войну могут равняться еще одному общему российскому оборонному бюджету и стать основной причиной роста инфляционных рисков в России.

Об этом написал бывший финансист Bank of America и Morgan Stanley, финансовый эксперт Крэйг Кеннеди в колонке для Navigating Russia. Он напомнил, что с 2022 года российское правительство обязало банки выдавать льготные кредиты оборонному сектору. Кредиты предоставляются на условиях государства, и с тех пор более 70% общего количества корпоративных кредитов за три года получили именно оборонные предприятия.

Таким образом, эта схема могла обеспечить россиянам фактически еще один бюджет на войну в дополнение к официальному. Но она привела к беспрецедентному увеличению суммы корпоративных кредитов в России – до 415 млрд долларов США.

"210-250 млрд долл. из этой суммы составляют принудительные льготные банковские кредиты, предоставленные оборонным подрядчикам, многие из которых имеют плохую кредитную историю, чтобы помочь оплатить товары и услуги, связанные с войной", — отметил эксперт.

В начале войны эта схема помогла РФ контролировать военные расходы и ввести в заблуждение международных экспертов, решивших, что у РФ нет проблем с финансированием войны. Но сейчас эта же схема стала генератором проблем внутри России из-за инфляции, непомерно высоких процентных ставок и ряда других проблем – что в итоге может вызвать экономический кризис. Чем дольше Кремль оттягивает завершение войны, тем ближе становится риск краха системы корпораций и банков.

В целом, по мнению Кеннеди, ресурсы Запада существенно превосходят российские способности по финансированию войны. Запад должен усилить санкции и отказаться от их отмены.

"Проблемы Москвы с финансированием лишь усилятся, особенно если страны коалиции будут полнее применять мощные инструменты энергетических санкций, которые они располагают. Благодаря дальнейшей решительности и четкому пониманию уязвимости Москвы Украина и ее союзники смогут реализовать весь потенциал своих переговорных рычагов, избежать ненужных уступок и уменьшить долгосрочные риски, связанные с русским реваншизмом", – резюмировал эксперт.

Напомним, 10 января власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против российских нефтесервисных компаний: под ограничения также попали и танкеры, занимающиеся перевозкой нефти. Под ограничения попали компании "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербская компания NIS (дочерняя компания "Газпрома"), "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России и так далее.

Также Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", дополнивших ограничения США. Отмечается, что эти санкции являются частью борьбы с российскими нефтяными компаниями, это может привести к истощению российского военного бюджета и поможет спасти жизнь украинцев.