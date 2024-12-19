Рус

Був особистим кухарем Леніна і готував Сталіну: що відомо про діда Путіна і чи дійсно він великий шеф

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дід Володимира Путіна нібито був кухарем Сталіна та Леніна
Дід Володимира Путіна нібито був кухарем Сталіна та Леніна. Фото Колаж Телеграфу

За розповідями російського диктатора, його дід був шеф-кухарем Леніна

Сім’я та особисте життя президента країни-агресорки Володимира Путіна завжди викликало сумніви. Наприклад, про те, ким був дід глави РФ існує багато теорій та здогадок. Зокрема, сам Путін стверджував, що його дід був особистим кухарем Леніна і готував для Сталіна. Однак цьому не було знайдено жодного підтвердження.

Спиридон Путін мав шістьох дітей, одним із яких був Володимир Спиридонович Путін — батько російського диктатора. Спиридон Іванович помер у 1965 році. "Телеграф" вирішив з’ясувати, ким все ж був дід Путіна.

Що відомо про діда Володимира Путіна

Спиридон Путін народився 19 грудня 1879 року в селі Терхова Тверської губернії. Він був простим російським селянином. Історики, які вивчали біографію діда Путіна кажуть, його батьком міг бути граф Путятін, а Спиридон був його позашлюбним сином. Однак офіційних доказів цьому немає.

У 15 років Спиридон вирішив заробляти гроші. Для цього він поїхав до Петербурга і там став кухарем. До 20 років він навчався і працював у різних ресторанах. Пізніше він став жити у Вільнюсі.

За кілька років він разом із сім’єю повернувся до Петербурга, а пізніше до села. Згодом, наприкінці 30-х років Спиридон Путін працював у санаторії, а пізніше його перевели до пансіонату "Іллінський". Туди часто приїжджали відпочивати політичні діячі, зокрема міністри та Микита Хрущов зі своєю матір’ю.

Фото: 2+2

Там Спиридон Путіна працював тривалий час і часто готував до політичних діячів СРСР. У мережі є інформація, що він навіть був знайомий зі Сталіним. За інформацією ЗМІ, Сталін таємно приїжджав до пансіонату і просив приготувати свою улюблену страву. Однак журналіст і дослідник Вітольд Шабловський стверджує, що цьому немає жодних підтверджень і це просто легенда, яку створили для гарного іміджу президента РФ.

За словами Володимира Путіна, його дід також був особистим кухарем Володимира Леніна. Однак ця інформація також не підтверджена.

"Він кухарем у нього працював, спочатку у Леніна, потім у Сталіна, в одній із підмосковних дач, у Горках", — сказав Путін. "Дивовижно, що діда і інших старших родичів моєї сім’ї не репресували. Але, мабуть, навпаки їх цінували, розуміючи, що це люди, які не підведуть", — зазначив Путін.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає "таємна" донька Путіна. Дівчина намагається уникати зайвої уваги й навіть змінила прізвище та по батькові.