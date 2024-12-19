Був особистим кухарем Леніна і готував Сталіну: що відомо про діда Путіна і чи дійсно він великий шеф

За розповідями російського диктатора, його дід був шеф-кухарем Леніна

Сім’я та особисте життя президента країни-агресорки Володимира Путіна завжди викликало сумніви. Наприклад, про те, ким був дід глави РФ існує багато теорій та здогадок. Зокрема, сам Путін стверджував, що його дід був особистим кухарем Леніна і готував для Сталіна. Однак цьому не було знайдено жодного підтвердження.

Спиридон Путін мав шістьох дітей, одним із яких був Володимир Спиридонович Путін — батько російського диктатора. Спиридон Іванович помер у 1965 році. "Телеграф" вирішив з’ясувати, ким все ж був дід Путіна.

Що відомо про діда Володимира Путіна

Спиридон Путін народився 19 грудня 1879 року в селі Терхова Тверської губернії. Він був простим російським селянином. Історики, які вивчали біографію діда Путіна кажуть, його батьком міг бути граф Путятін, а Спиридон був його позашлюбним сином. Однак офіційних доказів цьому немає.

У 15 років Спиридон вирішив заробляти гроші. Для цього він поїхав до Петербурга і там став кухарем. До 20 років він навчався і працював у різних ресторанах. Пізніше він став жити у Вільнюсі.

За кілька років він разом із сім’єю повернувся до Петербурга, а пізніше до села. Згодом, наприкінці 30-х років Спиридон Путін працював у санаторії, а пізніше його перевели до пансіонату "Іллінський". Туди часто приїжджали відпочивати політичні діячі, зокрема міністри та Микита Хрущов зі своєю матір’ю.

Там Спиридон Путіна працював тривалий час і часто готував до політичних діячів СРСР. У мережі є інформація, що він навіть був знайомий зі Сталіним. За інформацією ЗМІ, Сталін таємно приїжджав до пансіонату і просив приготувати свою улюблену страву. Однак журналіст і дослідник Вітольд Шабловський стверджує, що цьому немає жодних підтверджень і це просто легенда, яку створили для гарного іміджу президента РФ.

За словами Володимира Путіна, його дід також був особистим кухарем Володимира Леніна. Однак ця інформація також не підтверджена.

"Він кухарем у нього працював, спочатку у Леніна, потім у Сталіна, в одній із підмосковних дач, у Горках", — сказав Путін. "Дивовижно, що діда і інших старших родичів моєї сім’ї не репресували. Але, мабуть, навпаки їх цінували, розуміючи, що це люди, які не підведуть", — зазначив Путін.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає "таємна" донька Путіна. Дівчина намагається уникати зайвої уваги й навіть змінила прізвище та по батькові.