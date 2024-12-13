Ризиковий чоловік лизнув крижану скульптуру, і відео з ним стало мемом в мережі

Він нагадав користувачам героя з відомого фільму

В Австралії у Сіднеї в одному з торгових центрів, де була розміщена фігура з льоду, стався курйоз. Один з відвідувачів вирішив лизнути її і застряг, адже охорона не змогла йому допомогти.

Про це пише видання Metro. Зазначається, що багатьом з користувачів це нагадало сцену з фільму "Тупий та ще тупіший", де головний герой лизнув металевий стовп.

На відео, яке вже публікують у мережі видно, що чоловік підійшов до скульптури та лизнув її, після чого на допомогу пришла охорона. Проте навіть тепла вода, якою намагались відліпити язик відвідувача не допомогла.

Через пару хвилин навколо цього видовища зібрався натовп, проте чоловік не панікував та зберігав спокій.

Зауважимо, що льодова конструкція, яку лизну відвідувач, була частиною реклами напоїв Refresh компанії "V Energy". Наразі компанія розшукує постраждалого чоловіка, аби зв’язатися з ним після того, як його витівка стала вірусною.

"Ми ніколи не думали, що нам доведеться це говорити, але не облизуйте крижані скульптури на публіці. Натомість випийте V Refresh. Лизер з Пітт-стріт, напишіть нам DM @venergyaus. У нас є для вас подарунок", — додали у V Energy.

Водночас дехто з користувачів, як пише видання, наголосив, що у чоловіка стрижка, як у героя з "Тупий і ще тупіший", тож не дивно, що він так вчинив.

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