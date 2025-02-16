Может случиться с каждым: мужчина отправил свои голые фото друзьям, пока пытался выключить будильник

Мужчина рассказал о курьезной ситуации

Телефон Google Pixel разослал обнаженное фото мужчины всем его контактам. Причиной тому стала случайная активация функции экстренного вызова спасателей.

Об этом жертва излишней заботы умного устройства сообщил сам в соцсети Reddit. По его словам он засиделся допоздна, а чтобы не проспать важную встречу завел будильник на телефоне на 8:00.

Когда сигнал сработал, он начал спросонья на ощупь пытаться выключить будильник и каким-то образом умудрился нажать пять раз на кнопку выключения. Это активировало функцию SOS, которая включила громкое оповещение и начала отправлять сообщение 12 контактам экстренной связи.

Кроме того, он записал видео, на которое попали и "причиндалы" главного героя. После этого ему сразу начали поступать звонки от друзей, которые получили сообщение с видеозаписью.

"Так что да, функции SOS на Pixel — это отличный способ отправлять людям фотографии своего члена, ребята", — сообщил он.

Другие пользователи сети начали шутить о том, что после этой истории срочно полезли проверять настройки телефона, а другие отметили, что спать голым это всегда рискованно. Также нашлись и другие люди, которые получали обнаженные фото от своих экстренных контактов или же сами попадали в такую историю.

"Моя бывшая сделала это, когда эта функция SOS появилась много лет назад. По какой-то причине она решила протестировать ее, когда пользовалась туалетом, и в итоге отправила мне несколько неловких фотографий с обеих камер. К счастью, она добавила только меня как контакт для экстренной связи, и мы хорошо посмеялись над этим", — написал один из них.

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