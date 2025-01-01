Ведучий "Top Gear" купив бар і пошкодував про це: причина курйозна

Британський ведучий зізнається, що купівля пабу була поганою ідеєю

Ведучий популярної автомобільної програми Top Gear Джеремі Кларксон минулого року відкрив бар, але щось пішло не так. Тепер він каже, що ідея була "повною катастрофою".

Про це пише The Sun. Відомий британський телеведучий наголошує, що головною проблемою стало те, що відвідувачі крадуть фірмові кухлі.

"Люди, схоже, вбили собі в голову, що якщо вони прийшли за пінтою пива, то мають право піти додому з ккухлем, у якому воно було подано", — сказав він.

За його словами, лише за минулу неділю з бару зникло 104 пивні кухлі. Він зазначає, що, крім того, йому доводиться витрачати 100 фунтів стерлінгів на день на паливо для генераторів, 400 фунтів на тиждень на обігрів тераси та 27 тисяч на місяць на оплату всіх ліцензій.

"Клієнти приходять. З цим проблем немає. Але перетворити їхні візити на прибуток практично неможливо", — розповів Кларксон.

Проблема зайшла настільки далеко, що йому знадобилося навіть зробити партію спеціальних підставок під кухлі із закликом не красти їх.

Як відомо, Кларксон вирішив придбати паб неподалік своєї ферми в Оксфордширі в червні 2024 року. Покупка обійшлася йому в 1 мільйон фунтів стерлінгів.

У закладі клієнтів пригощають традиційними британськими стравами та пивом власного виробництва.

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