У Канаді під час посадки перекинувся літак: є постраждалі, триває рятувальна операція (фото, відео)

Точні причини аварії літака поки що не встановлені, аварія могла трапитися через погоду

У Канаді під час посадки в аеропорту імені Лестера Пірсона, розташованому в Торонто найбільшому аеропорту країни, перекинувся американський літак. На борту літака перебувало близько 100 людей, є постраждалі.

Про це повідомив канадський телеканал CTV. Зазначається, що літак Bombardier CRJ 900 прилетів з американського Міннеаполіса, на його борту перебувало приблизно 100 осіб – пасажири та члени екіпажу.

Зараз на місці аварії ведеться рятувальна операція, працюють рятувальники та медики. Загалом вже відомо про вісьмох постраждалих, але скоріше за все, це не остаточна цифра. Про загиблих не повідомлялося. Аеропорт зараз закритий для польотів – він не приймає літаки та не дозволяє їм злітати.

Точні причини аварії літака поки що не встановлені. Проте одним з факторів може стати погана погода в районі Торонто. Останній тиждень там фіксувалися сильні снігопади, а безпосередньо біля аеропорту випало майже 54 см опадів, що більше, ніж за три попередні місяці разом узяті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф"писав про те, що у січні поточного року в США відбулася авіакатастрофа. Невеликий літак впав на промислову будівлю, двоє людей загинули та ще 18 отримали поранення.

29 грудня 2024 року в Канаді в місті Галіфакс під час посадки пасажирського літака виникли серйозні проблеми. Він ударився крилом об злітно-посадкову смугу, внаслідок чого частина літака спалахнула.

Крім того, того ж дня літак Boeing 737 авіакомпанії KLM, що прямував з Осло до Амстердама, здійснив аварійну посадку на півдні Норвегії. Одразу після зльоту трапилася технічна несправність.