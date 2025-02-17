В Канаде во время посадки опрокинулся самолет: есть пострадавшие, идет спасательная операция (фото, видео)

Точные причины аварии самолета пока не установлены, авария могла случиться из-за погоды

В Канаде при посадке в аэропорту имени Лестера Пирсона, расположенном в Торонто крупнейшем аэропорту страны, опрокинулся американский самолет. На борту самолета находились около 100 человек, есть пострадавшие.

Об этом сообщил канадский телеканал CTV. Отмечается, что самолет Bombardier CRJ 900 прилетел из американского Миннеаполиса, на его борту находились около 100 человек — пассажиры и члены экипажа.

В настоящее время на месте аварии ведется спасательная операция, работают спасатели и медики. В целом, уже известно о восьми пострадавших, но скорее всего, это не окончательная цифра. О погибших не сообщалось. Аэропорт сейчас закрыт для полетов – он не принимает самолеты и не позволяет им взлетать.

Точные причины крушения самолета пока не установлены. Однако одним из факторов может стать плохая погода в районе Торонто. В последнюю неделю там фиксировались сильные снегопады, а непосредственно возле аэропорта выпало почти 54 см осадков, что больше, чем за три предыдущих месяца вместе взятых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе текущего года в США произошла авиакатастрофа. Небольшой самолет упал на промышленное здание, два человека погибли и еще 18 получили ранения.

29 декабря 2024 года в Канаде в Галифаксе при посадке пассажирского самолета возникли серьезные проблемы. Он ударился крылом о взлетно-посадочную полосу, в результате чего часть самолета вспыхнула.

Кроме того, в тот же день самолет Boeing 737 авиакомпании KLM, следовавший из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку на юге Норвегии. Сразу после взлета произошла техническая неисправность.