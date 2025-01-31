Авіакатастрофа у Вашингтоні: вже вдалося знайти понад 40 тіл загиблих

Офіційні особи чекають, поки усі сім'ї загиблих будуть поінформовані про трагедію

З ріки Потомак у Вашингтоні, над якою ввечері 29 січня зіткнулися пасажирський літак компанії American Airlines та військовий вертоліт Black Hawk, вже вдалося витягнути понад 40 тіл загиблих. Подальші роботи припинено через стан води, темряву та припущення, що більшість загиблих, яких можна знайти без необхідності підіймати з води уламки літака, вже знайшли.

Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційні заяви та власні джерела у правоохоронних органах округу Колумбія. Відомо, що зараз начальник пожежної служби Вашингтона, Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB), представники American Airlines та інші офіційні особи проводять зустрічі з сім'ями жертв у центрі допомоги сім'ям.

Губернатор Канзасу Лора Келлі звернулася до NTSB з проханням надати маніфест літака. Це документ, у якому перераховані усі пасажири рейси та члени екіпажу літака. Його планують отримати 31 січня. Також офіційні особи чекають, поки усі сім'ї загиблих будуть поінформовані про трагедію, тільки тоді буде дозволено публікувати подробиці щодо їхніх особистостей.

Також відомо, що вилучено одну з чорних скриньок літака CRJ 700. Проте яку саме скриньку з двох наявних на борту вилучили пошуковики, поки що невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент США Дональд Трамп уперше прокоментував зіткнення пасажирського літака та військового вертольота у небі над Вашингтоном. Катастрофи можна було уникнути, вважає президент.

Відомо, що на борту літака знаходилося 14 спортсменів, серед яких могли перебувати чемпіони світу з фігурного катання у складі збірної Росії Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. Крім того, на борту міг перебувати син фігуристів Шишкової та Наумова Максим. Він брав участь у чемпіонаті США, з якого команда фігуристів якраз і поверталася на лайнері, який зазнав катастрофи.