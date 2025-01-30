Авіакатастрофа у США сталась через Байдена та Обаму? Трамп емоційно пояснив причини трагедії

Трамп каже, що гелікоптер спровокував катастрофу, але справжня причина — глибше

Президент США Дональд Трамп назвав головну причину авіакатастрофи у Вашингтоні, де зіткнулися пасажирський літак та військовий гелікоптер. За його словами, трагедія сталася через те, що гелікоптер опинився на висоті польоту пасажирського авіалайнера.

"Екіпаж пасажирського літака діяв правильно, катастрофу у Вашингтоні спровокував, по суті, гелікоптер", – наголосив Трамп на пресконференції. Військовий гелікоптер, за його словами, опинився не в тому місці і не в той час. Його слова передають американські ЗМІ.

Очільник Білого дому також заявив про намір посилити стандарти польотів. Він нагадав, що відповідні норми вже запроваджували під час його першої каденції, але згодом адміністрації демократів Обами та Байдена їх послабили.

Трагедія сталася під час заходу на посадку рейсу 5342 авіакомпанії American Airlines. Регіональний реактивний літак PSA Airlines Bombardier CRJ700 прямував з міста Вічіта, штат Канзас. Він зіткнувся з військовим гелікоптером Sikorsky H-60.

За даними рятувальників, на борту пасажирського літака перебувало 64 особи – 60 пасажирів та 4 члени екіпажу. У військовому гелікоптері знаходилося троє військовослужбовців. Наразі з річки продовжують витягувати тіла загиблих. Інформація про тих, хто вижив, поки що відсутня.

Раніше "Телеграф" також писав, що момент зіткнення літака та гелікоптера у США потрапив на радари. Це перша велика комерційна авіакатастрофа в США з 2009 року.