Торгова війна між США і Канадою загострюється: Трамп вдався до нових кроків

Такий крок, за словами президента США, спрямований на захист американського виробництва та економіки

Дональд Трамп запроваджує нові мита на канадську продукцію. Тарифи набудуть чинності 12 березня, що може суттєво вплинути на економічні відносини між двома країнами.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Details. Президент США зазначив, що такий крок спрямований на захист американського виробництва та економіки.

Один із ключових пунктів нової політики — збільшення мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади. Вони зростуть до 50%, адже до попередніх 25% Трамп додав ще стільки ж.

Крім того, американський лідер анонсував запровадження Національного надзвичайного стану щодо електроенергії.

"Це дозволить Сполученим Штатам швидко вжити необхідних заходів для подолання цього агресивного виклику з боку Канади", — пояснив Дональд Трамп.

Пост Трампа у Truth Details

Пост Трампа у Truth Details

Ще однією гучною заявою стало попередження про можливе значне підвищення мит на автомобілі, які імпортуються до США з Канади. Якщо Оттава не скасує "несправедливі" тарифи на американські товари, з 2 квітня мита на канадські авто суттєво зростуть.

За словами очільника США, це може завдати непоправного удару по автомобільній промисловості Канади та фактично зупинити виробництво машин у країні.

Крім того, Канада нібито надто мало витрачає на національну безпеку та значною мірою покладається на військовий захист США. За словами Трампа, Вашингтон щороку субсидує Оттаву на понад 200 мільярдів доларів, що є неприйнятним.

"Єдиний логічний вихід — це те, щоб Канада стала нашим дорогоцінним 51-м штатом. Це повністю усуне всі тарифи та інші проблеми. Податки канадців значно знизяться, вони будуть більш захищені у військовому та інших аспектах, більше не буде проблем з північним кордоном, а найбільша та наймогутніша країна у світі стане ще більшою, кращою та сильнішою — і Канада буде її важливою частиною", — йдеться також у дописі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп хоче змінити кордон між США і Канадою. Водночас він поставив під сумнів домовленість про кордон: під час телефонної розмови з Джастіном Трюдо політик сказав, що не визнає чинний договір про демаркацію кордону між двома країнами.