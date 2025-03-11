Тюрма чи імпічмент? Музикант зі США назвав третій варіант для Трампа

Виборці тиснуть на сенаторів, щоб достроково припинити повноваження президента

Президент США Дональд Трамп за підтримки російського диктатора Володимира Путіна робить Сполучені Штати ворогом України. Однак мине трохи часу, й більшість республіканців зрозуміють, що вони були тимчасово обдурені, тому зробили страшний, катастрофічний вибір, обравши главою держави Трампа, якому вже загрожує імпічмент.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів 49-річний український кобзар зі США Юрій Фединський, який з дружиною Марією та п’ятьма дітьми перебуває в гастрольному турі у Північній Кароліні, де він народився.

Більш читайте в публікації: "Багато американців розуміють, що з Трампом Штатам гаплик — український кобзар з США Юрко Фединський".

Він погоджується, що скандал в Овальному кабінеті спрацював проти Трампа, тож висловлення недовіри президенту є цілком вірогідним.

— Імпічмент можливий, але цей процес не буде швидким. На сенаторів тиснуть їхні виборці, вимагаючи дострокового припинення повноважень президента, і це може спрацювати, — каже музикант.

За його словами, Трампа можуть відправити в тюрму як зрадника національних інтересів.

— Він, хоч і президент, але такий же громадянин своєї країни, як і інші громадяни. І він сам себе заганяє в яму. Щодня такі дурні речі говорить! Може, завтра він скаже: "Так, я агент Кремля, але я президент США!" Він навіть забув, що назвав Зеленського диктатором. Дійсно забув чи прикинувся?

Та все ж найкращий для нього варіант, коли він зрозуміє, що йому гаплик, просто прислухатись до того, що говорить народ, й допомагати Україні, — підсумував Юрій Фединський.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Трамп знищує економіку США і діє за "методичкою" Путіна.