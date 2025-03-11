Торговая война между США и Канадой обостряется: Трамп прибег к новым шагам

Такой шаг, по словам президента США, направлен на защиту американского производства и экономики

Дональд Трамп вводит новые пошлины на канадскую продукцию. Тарифы вступят в силу 12 марта, что может оказать существенное влияние на экономические отношения между двумя странами.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Details. Президент США отметил, что подобный шаг направлен на защиту американского производства и экономики.

Один из ключевых пунктов новой политики — увеличение пошлин на импорт стали и алюминия из Канады. Они вырастут до 50%, ведь к предыдущим 25% Трамп прибавил еще столько же.

Кроме того, американский лидер анонсировал введение Национального чрезвычайного положения по электроэнергии.

"Это позволит Соединенным Штатам быстро принять необходимые меры для преодоления этого агрессивного вызова со стороны Канады", — пояснил Дональд Трамп.

Пост Трампа в Truth Details

Пост Трампа в Truth Details

Еще одним громким заявлением стало предупреждение о возможном значительном повышении пошлин на импортируемые в США из Канады автомобили. Если Оттава не отменит "несправедливые" тарифы на американские товары, со 2 апреля таможенные пошлины на канадские авто существенно возрастут.

По словам главы США, это может нанести непоправимый удар по автомобильной промышленности Канады и фактически остановить производство машин в стране.

Кроме того, Канада якобы слишком мало тратит на национальную безопасность и в значительной степени полагается на военную защиту США. По словам Трампа, Вашингтон ежегодно субсидирует Оттаву более чем на 200 миллиардов долларов, что является неприемлемым.

"Единственный логический выход — это то, чтобы Канада стала нашим драгоценным 51-м штатом. Это полностью устранит все тарифы и другие проблемы. Налоги канадцев значительно снизятся, они будут более защищены в военном и других аспектах, больше не будет проблем с северной границей, а самая большая и мощная страна в мире станет еще больше, лучше и сильнее — и Канада будет ее важной частью", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Трамп хочет изменить границу между США и Канадой. В то же время он подверг сомнению договоренность о границе: во время телефонного разговора с Джастином Трюдо политик сказал, что не признает действующий договор о демаркации границы между двумя странами.