Багато республіканців марно вірять, що в США настане золота епоха

Агресивна політика президента США Дональда Трампа і запровадження мит щодо Китаю, Канади, Мексики та інших держав б’ють по економіці самих Штатів і позначаються на житті пересічних американців через зростання цін. Це збігається з намірами російського диктатора Володимира Путіна обвалити економіку США.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів 49-річний український кобзар зі США Юрій Фединський, який з дружиною Марією та п’ятьма дітьми перебуває в гастрольному турі у Північній Кароліні, де він народився.

Більш читайте в публікації: "Багато американців розуміють, що з Трампом Штатам гаплик — український кобзар з США Юрко Фединський".

— Я дуже не хотів би бачити руйнування економіки США, за незалежність яких від Великої Британії у 1770—1776 роках виходила на барикади моя прапрапрабабуся, — каже народний музикант.

На його думку, зараз Америка не збагачується, а знищується.

— Це погано, але у простих американців розплющилися очі й вони побачили, що Трамп не принесе їхній країні жодної економічної чи політичної користі. І якщо канадці допоможуть прозріти американцям через справедливу торгову війну, тоді браво, Канадо! — наголошує американський кобзар.

Він нагадав, що про підвищення тарифів на імпорт з Америки на 25% заявили Ісландія й деякі європейські країни.

— Хоча багато республіканців вірять, що вони стануть багатшими після введення жорстких економічних правил і що в США настане золота епоха.

Сьогодні Путін за величезні гроші хоче купити Америку, щоб вона була йому вірною. І це може спрацювати, бо американці люблять гроші. Це і є путінсько-трампівський план. Але люди, здатні аналізувати, розуміють, що Америці настане гаплик. І одна з причин цього — обвал економіки. І це знову ж путінська "методичка", — підсумував Юрій Фединський.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Трамп помиляється, коли вважає Путіна другом.