Трамп хоче змінити кордон між США і Канадою: що дізналися ЗМІ
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Трамп поставив під сумнів договір про кордон із Канадою.
Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що не визнає чинний договір про демаркацію кордону між двома країнами.
Як повідомляє The New York Times, розмова відбулася 3 лютого. Основною темою були питання торгівлі та можливі нові тарифи. Однак Трамп висловив низку претензій, серед яких:
- Захист Канадою власного молочного ринку;
- Бар’єри для американських банків у Канаді;
- Податкова політика Оттави, яка, на думку Трампа, є несправедливою.
Окрім цього, Трамп заявив, що договір про кордон, підписаний ще у 1908 році, потребує перегляду.
Президент США також висловив зацікавленість у зміні умов спільного використання озер та річок між двома країнами.
Як відреагувала Канада?
Канадські посадовці серйозно поставилися до заяви Трампа, особливо з огляду на його попередні висловлювання про бажання "поставити Канаду на коліна" економічними методами.
Ця ситуація може спричинити нове загострення у відносинах між США та Канадою. Чи переросте це у великий міжнародний конфлікт — покаже час.
Раніше "Телеграф" писав про те, що понад 165 тисяч канадців підписали петицію із закликом позбавити мільярдера Ілона Маска, який близький до президента США Дональда Трампа, громадянства Канади.