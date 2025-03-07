Трамп хоче змінити кордон між США і Канадою: що дізналися ЗМІ

Трамп поставив під сумнів договір про кордон із Канадою.

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що не визнає чинний договір про демаркацію кордону між двома країнами.

Як повідомляє The New York Times, розмова відбулася 3 лютого. Основною темою були питання торгівлі та можливі нові тарифи. Однак Трамп висловив низку претензій, серед яких:

Захист Канадою власного молочного ринку;

Бар’єри для американських банків у Канаді;

Податкова політика Оттави, яка, на думку Трампа, є несправедливою.

Окрім цього, Трамп заявив, що договір про кордон, підписаний ще у 1908 році, потребує перегляду.

Президент США також висловив зацікавленість у зміні умов спільного використання озер та річок між двома країнами.

Як відреагувала Канада?

Канадські посадовці серйозно поставилися до заяви Трампа, особливо з огляду на його попередні висловлювання про бажання "поставити Канаду на коліна" економічними методами.

Ця ситуація може спричинити нове загострення у відносинах між США та Канадою. Чи переросте це у великий міжнародний конфлікт — покаже час.

Раніше "Телеграф" писав про те, що понад 165 тисяч канадців підписали петицію із закликом позбавити мільярдера Ілона Маска, який близький до президента США Дональда Трампа, громадянства Канади.