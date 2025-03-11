Трюдо скорчив гримасу та "вкрав" стілець із парламенту: що це було (фото)

Найпопулярнішою фотографією дня стала та, на якій екскерівник виносить своє крісло з будівлі Палати громад і показує язика

Екскерівник уряду Канади Джастін Трюдо провів зустріч із майбутнім прем’єр-міністром країни. Виходячи з парламенту політик забрав стілець і показав незвичну гримасу.

Як повідомили канадські ЗМІ, зустріч відбулася 10 березня на Парламентському пагорбі в Оттаві. Згодом Карні повідомив журналістам, що передача влади відбудеться "плавно та швидко".

Найпопулярнішою фотографією дня стала та, на якій екскерівник виносить своє крісло з будівлі Палати громад і показує язика.

Джастін Трюдо. Фото: соцмережі

У соцмережах користувачі по-різному відреагували на його прощання з посадою. Деякі похвалили його за гумор і вважали, що він щасливий залишити цю роботу і нарешті відпочити.

"Це ніби його останній день у школі", — прокоментував один із користувачів.

"Усе "зроблено в Канаді" безглузде", — відреагував інший користувач.

Символічний жест Джастіна Трюдо означає, що він ніби забирає з собою власне крісло.

За повідомленням видання "Der Spiegel", насправді ж політик має право на таке "викрадення": згідно з канадським законодавством, прем’єри, які залишають свою посаду, можуть купити копію свого офісного крісла як сувенір.

Джастін Трюдо став прем’єр-міністром Канади 4 листопада 2015 року, а лідером Ліберальної партії — 14 квітня 2013 року. Його популярність серед людей знизилася через кілька причин:

втома виборців від його правління;

висока інфляція;

зростання цін на їжу;

серйозні проблеми з доступним житлом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 березня було обрано нового лідера правлячої Ліберальної партії Канади. Економіст, екскерівник Банку Канади та Банку Англії Марк Карні замінив Трюдо. На виборах новообранець отримав 85,9% голосів.