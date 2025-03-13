Росія готується відновити поставки своїх енергоресурсів в Європу: США не проти

Чи повернеться російська нафта до Німеччини: переговори тривають.

Росія, США та Німеччина ведуть переговори щодо відновлення транспортування російської нафти трубопроводом "Дружба" на нафтопереробний завод у місті Шведт, який належить дочірній компанії "Роснефти" в Німеччині.

Про це повідомляє Correctiv. Для реалізації плану американські компанії розглядають можливість викупу частки Rosneft Deutschland у цьому НПЗ, що становить 54,17%.

За даними Business Insider, вартість активів "Роснефти" в Німеччині, включно з частками у нафтопереробних заводах Miro (24%) та Bayernoil (28,57%), оцінюється у 8 мільярдів євро. Уряд Німеччини підтвердив, що Rosneft Deutschland планує завершити продаж своїх активів до вересня 2025 року, коли закінчується термін дії тимчасового управління компанією.

Потенційні покупці: США, Катар та Казахстан

Серед зацікавлених сторін у придбанні активів раніше називали компанії з Катару та Казахстану. Однак казахстанський оператор минулого року відмовився від пропозиції Володимира Путіна щодо придбання заводу у Шведті. Наразі увага прикута до американських фірм, які можуть не лише викупити частки, але й забезпечити продовження роботи стратегічних об’єктів.

Переговори щодо продажу активів Rosneft Deutschland відбуваються на тлі санкційного тиску та зусиль Європи щодо зменшення залежності від російської енергії. Проте для Німеччини збереження стабільності поставок залишається ключовим завданням через важливість цих НПЗ для національної економіки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що попри три роки зусиль Європи щодо відмови від російського газу, у промислових регіонах східної Німеччини вже розглядають можливість повернення до колишніх постачань. Основною причиною є прагнення знизити витрати на енергоресурси, що серйозно впливають на виробничі процеси та економіку країни.