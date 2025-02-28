Російський газ може повернутися до Європи? Думки політиків і бізнесу розділилися!

Попри три роки зусиль Європи щодо відмови від російського газу, у промислових регіонах східної Німеччини вже розглядають можливість повернення до колишніх постачань. Основною причиною є прагнення знизити витрати на енергоресурси, що серйозно впливають на виробничі процеси та економіку країни.

За інформацією Bloomberg, керівники великих підприємств, як-от Крістіан Гюнтер, що очолює один із ключових хімічних заводів у Німеччині, наголошують: відновлення постачання російського газу могло б стати необхідним для збереження конкурентоспроможності. "Якщо буде укладено мирну угоду, логічним кроком стане повернення стабільних поставок енергоресурсів", — зазначає Гюнтер.

Зростаючий тиск на економіку та висока вартість газу змушують навіть німецьких політиків переглядати свої підходи. Міністр економіки землі Саксонія-Ангальт Свен Шульце заявив, що у разі досягнення миру між Україною та Росією відновлення співпраці в енергетичній сфері не можна виключати.

Джерело: Європейська комісія. Примітка: цифри не включають внутрішній видобуток газу в ЄС. Дані станом на 3 квартал 2024 р.

Водночас офіційний Берлін займає обережну позицію. Представники уряду наголошують, що незалежність від російських енергоносіїв залишається стратегічним пріоритетом. Крім того, багато європейських компаній уже розірвали контракти з "Газпромом", а ЄС планує повну відмову від російських енергоресурсів до 2027 року.

Проте, на тлі економічного спаду в Німеччині деякі експерти вважають, що повернення частини російського газу могло б тимчасово знизити ціни та допомогти промисловості. Джонатан Стерн з Оксфордського інституту енергетичних досліджень вважає, що перспектива відновлення транзиту газу залежатиме від умов мирної угоди та її дотримання.

Поки що питання залишається відкритим: чи готова Німеччина повернутися до російського газу, ризикуючи політичними наслідками, чи знайде альтернативні рішення для підтримки своєї промисловості?

Раніше "Телеграф" писав про те, що Україна стала заручницею свого транзитного потенціалу і блокуючи поставки природного газу і нафти з РФ у Європу, вона піддається економічному і політичному тиску з боку Євросоюзу.