Судан і Росія домовилися про військово-морську базу: угода близка до реалізації

Військова присутність РФ у Африці: Судан і Москва уклали угоду

Судан і Росія провели ряд зустрічей щодо угоди про створення військово-морської бази РФ. В результаті зустрічі вони досягли повного взаєморозуміння щодо цієї угоди.

Про це заявив міністр закордонних справ Судану Алі Юсеф Шариф після переговорів у Москві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Ми повністю узгодили всі питання. Тут немає жодних труднощів чи непорозумінь. Ми домовилися про все", — сказав Алі Юсеф Шариф у коментарі для журналістів.

Угода про створення на території Судану пункту матеріально-технічного забезпечення Військово-морського флоту РФ була підписана ще у 2020 році, коли в країні діяло попереднє керівництво. Однак документ досі не був ратифікований.

Згідно з умовами цієї угоди, на базі зможуть одночасно перебувати до 300 російських військових, а також не більше чотирьох кораблів. База стане важливим стратегічним об'єктом, як стверджує Росія, адже дозволить посилити військово-морську присутність у регіоні та забезпечити логістичну підтримку кораблів.

Раніше глава МЗС Судану Алі Садик Алі зазначав, що процес ратифікації угоди планували розглянути після президентських виборів, які мали відбутися у 2024 році. Однак у вересні стало відомо, що голосування перенесли аж до грудня 2026 року. Це означає, що офіційне затвердження угоди може затягнутися ще на кілька років.

Судан має стратегічне розташування на узбережжі Червоного моря, що робить його важливим партнером для країн, зацікавлених у військово-морській присутності в регіоні. За оцінками експертів, ця угода може суттєво зміцнити позиції Росії в Африці та сприятиме розвитку військової співпраці між Москвою та Хартумом.

Однак залишається відкритим питання про те, як на цю угоду відреагують західні країни та інші гравці, які мають інтереси в регіоні. США та ЄС можуть розцінити розширення військової присутності Росії як загрозу та спробувати перешкодити реалізації домовленостей. Водночас Судан, який переживає складну політичну та економічну ситуацію, сподівається отримати вигідні умови співпраці з РФ у сфері безпеки та оборони.

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