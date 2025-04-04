Конкурент пса Патрона? Африканський щур Ронін став новою зіркою з пошуку мін

Пацюку-міношукачу зараз 5 років

Африканський щур, якого навчають у Танзанії, виявився справжнім професіоналом у пошуку вибухонебезпечних предметів. Ронін виявив ще 15 нерозірваних боєприпасів, ставши новим рекордсменом Книги рекордів Гіннеса.

Як повідомляє "Anadolu", гризун виявив 71 протипіхотну міну та 38 боєприпасів, які не розірвалися. Загальна кількість "здобутків" тваринки в камбоджійській провінції Преа Віхеар становить 109 мін.

Ронін швидко реагує на потенційну небезпеку та працює точно й ефективно. У цьому йому допомагає нюх, здатний фільтрувати всі сторонні запахи, як це роблять люди з металошукачами, але з більшим рівнем точності.

За кожну успішно знайдену міну щур отримує нагороду від свого провідника у вигляді улюблених ласощів, таких як авокадо. Пацюку-міношукачу зараз 5 років і до сьогодні він продовжує свою роботу.

Після завершення навчання в Танзанії Ронін разом із іншими щурами почав шукати міни в Камбоджі за програмою, яку організувало товариство APOPO, яке тренує тварин для виявлення вибухівки та туберкульозу.

"Ці щури мають неймовірний нюх", — зазначила Пендо Мсегу, представниця APOPO, відповідальна за захист тварин. Вона пояснила, що процес тренування досить складний і потребує великої кількості часу і терпіння.

Тренування щурів на виявлення мін вже дали значні результати в країнах, таких як Мозамбік та Ангола, де землі, які колись були замінованими, тепер знову стали безпечними для людей.

Адам Мілворд, головний редактор Книги рекордів Гіннеса, також підкреслив важливість цієї роботи, зазначивши, що подібні досягнення не тільки встановлюють рекорди, а й допомагають руйнувати стереотипи про можливості тварин.

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