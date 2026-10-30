Єфросиніна отримала контроль над виробником інсуліну? Що пов’язує телеведучу із заводом "Індар"

Кадрові зміни на підприємстві привернули увагу до ланцюжка бізнес-зв’язків

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Український завод "Індар", який випускає інсулін, змінив керівництво. Місце Любові Вишневської зайняв Ігор Матюнін, який фігурував у низці бізнесів, що належать до компанії "АРТА Управління активами". Майже 97,4% акцій "АРТА" перебуває у володінні української телеведучої Марії Єфросініної.

На такі зміни у структурі підприємств звернув увагу блогер Володимир Бондаренко. Дані також підтверджуються сервісом YouControl.

Зазначимо, що зміна керівництва на Індарі відбулася наприкінці жовтня 2026-го. При цьому 70,7% акцій заводу, як і раніше, належать державі.

У реєстрі вказано, що директором заводу "Індар" став Ігор Матюнін

За даними Opendatabot, відомості про нового керівника внесли до Реєстру 29 жовтня.

У реєстрі вказано зміну керівника, пов’язану із заводом "Індар"

За даними Володимира Бондаренка, раніше Ігор Матюнін керував компаніями "Центрагробуд", ПСП "Новаки", "Скобіс", "Новіан", "ВП "Панорама", "Акваплатформа" та "Інфраструктурні інвестиції".

Реєстр показує компанії, пов’язані з новим керівником заводу "Індар"

Водночас, згідно з даними реєстрів, ТОВ "АРТА Управління активами" виступало засновником кількох підприємств із цього списку, зокрема "Центрагробуд", "Скобіс", "Новіан" та "Інфраструктурні інвестиції".

"Центрагробуд". Дані: YouControl

"Скобіс". Дані: YouControl

"Новіан". Дані: YouControl

"Інфраструктурні інвестиції". Дані: YouControl

Як Маша Єфросиніна пов’язана з бізнесом

За даними YouControl, Єфросиніною належить 97,3394% ТОВ "АРТА Управління активами".

Дані про компанію "АРТА Управління активами"

Дані про компанію "АРТА Управління активами" показують, чим володіє Маша Єфросиніна

Відомості про телеведучу як власницю є і в Opendatabot — українській інформаційно-аналітичній платформі та сервісі моніторингу відкритих державних реєстрів.

Марія Єфросиніна – кінцевий бенефіціарний власник

Ім’я Марії Єфросініної також фігурує в історії змін іншої компанії – ТОВ "Інфраструктурні інвестиції". Згідно з даними YouControl, з грудня 2018 року вона значилася серед її бенефіціарів.

Марія Єфросиніна володіє майже 97,4% компанії "АРТА Управління активами"

Єфросиніна володіє контрольною часткою у компанії "АРТА Управління активами" та фігурує в історії іншого підприємства, яке згадується серед корпоративних зв’язків нового директора "Індару". Однак документів, які підтверджують, що телеведуча отримала контроль над самим заводом, поки що немає.

Хто така Марія Єфросиніна

Українська телеведуча, актриса, блогер та громадська діячка. Вона народилася 25 травня 1979 року у Керчі. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де вивчилася перекладачем англійської та іспанської мов.

На телебачення Єфросиніна прийшла у 19 років. Популярність їй принесла ранкова програма "Підйом" на Новому каналі. У різні роки вона вела проекти на ICTV, "Інтері" та СТБ, а 2005 року стала однією з провідних пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві.

Маша Єфросиніна

У 2018 році Єфросиніна запустила власний YouTube-канал з інтерв’ю та авторськими проектами. Серед відомих форматів – "Іспит", "Дорослі дівчатка" та "Квиток на Марс". Вона також займається громадською та благодійною діяльністю. У 2020 році разом з Оксаною Нечипоренко Єфросиніна заснувала організацію "Фонд Маша", яка допомагає жінкам та дітям, які постраждали від домашнього насильства та війни.

2018 року телеведуча стала почесним послом Фонду ООН в галузі народонаселення в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", luraq Investment Limited, якій належало близько 29% акцій заводу "Індар", через суд намагалася реалізувати переважне право на викуп державної частки, що перевищує 70%, у суперечці про акції заводу. Ця суперечка показує: проблеми підприємства не обмежуються зміною директора. Окреме питання – чи держава збереже контроль над виробником інсуліну. У ширшому галузевому контексті матеріал також зіставляв становище українських виробників із частками іноземних компаній на ринку.