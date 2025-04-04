Конкурент Пса Патрона? Африканская крыса Ронин стала новой звездой по поиску мин

Крысе-миноискателю сейчас 5 лет

Африканская крыса, которую обучают в Танзании, оказалась настоящим профессионалом в поиске взрывоопасных предметов. Ронин обнаружил еще 15 неразорванных боеприпасов, став новым рекордсменом Книги рекордов Гиннеса.

Как сообщает "Anadolu", грызун обнаружил 71 противопехотную мину и 38 неразорвавшихся боеприпасов. Общее количество "достижений" животного в камбоджийской провинции Преа Вихеар составляет 109 мин.

Ронин быстро реагирует на потенциальную опасность и работает точно и эффективно. В этом ему помогает обоняние, способное фильтровать все посторонние запахи, как это делают люди с металлоискателями, но с большим уровнем точности.

За каждую успешно найденную мину крыса получает награду от своего проводника в виде любимого лакомства, такого как авокадо. Крысе-миноискателю сейчас 5 лет и по сей день он продолжает свою работу.

После окончания учебы в Танзании Ронин вместе с другими крысами начал искать мины в Камбодже по программе, организованной обществом APOPO, которое тренирует животных для обнаружения взрывчатки и туберкулеза.

"Эти крысы обладают невероятным обонянием", — отметила Пендо Мсегу, представительница APOPO, ответственная за защиту животных. Она объяснила, что процесс тренировки достаточно сложен и требует большого количества времени и терпения.

Тренировки крыс на обнаружение мин уже дали значительные результаты в странах, таких как Мозамбик и Ангола, где когда-то заминированные земли теперь снова стали безопасными для людей.

Адам Милворд, главный редактор Книги рекордов Гиннесса, также подчеркнул важность этой работы, отметив, что подобные достижения не только устанавливают рекорды, но и помогают разрушать стереотипы о возможностях животных.

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