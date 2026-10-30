Від захисту суден до припинення ударів: яким може бути перемир’я в Чорному морі

Домовленість про безпеку торгівельних суден може стати першим кроком до зниження напруженості в Чорному морі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У суботу, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Туреччини на запрошення турецького колеги Реджепа Тайїпа Ердогана, оголосили в Анкарі. Головні питання, які обговорюватимуться, — війна Росії проти України та безпека в Чорному морі. Туреччина вже передала країнам, що воюють, пропозицію щодо перемир’я в Чорному морі та чекає на відповідь сторін.

"Телеграф" попросив ChatGPT окреслити можливі сценарії та пояснити, що може завадити їх реалізації. Штучний інтелект виокремив чотири формати.

Цифровий розум вважає, що домовленість про безпеку торгівельних суден може стати першим кроком до зниження напруженості в Чорному морі. Однак вона не обов’язково означатиме припинення ударів по українських портах. Найреалістичнішим за масштабом можливих зобов’язань виглядає саме обмежений захист цивільного судноплавства, тоді як повноцінне морське перемир’я потребуватиме значно складніших домовленостей.

Захист торгівельних суден: найвужчий і відносно реалістичний варіант

Перший сценарій передбачає взаємне зобов’язання не атакувати цивільні комерційні судна. Для їхнього проходження могли б погодити маршрути, запровадити реєстрацію рейсів та визначити процедури перевірки вантажів. Туреччина потенційно могла б координувати цей механізм.

Для України така домовленість означала б зменшення ризиків для морського експорту. За умови дотримання угоди вона також могла б сприяти зниженню вартості страхування та поверненню перевізників, які уникають небезпечних маршрутів.

Саме цей варіант ChatGPT оцінив як відносно найреалістичніший, оскільки він потребує вужчих зобов’язань, ніж припинення бойових дій на морі загалом. Проте простіший зміст угоди ще не гарантує згоди сторін.

Головне обмеження — захист суден у морі автоматично не поширюється на порти, склади й термінали. Якщо ці об’єкти залишатимуться під ударами, можливості експорту й надалі будуть під загрозою.

Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган

Повернення зернової угоди: знайомий механізм зі старими суперечностями

Другий сценарій — домовленість за зразком Чорноморської зернової ініціативи. Йдеться про погодження рейсів, перевірки суден і координацію перевезень за участю міжнародних посередників.

Перевагою такого підходу є досвід роботи подібного механізму. Однак довелося б знову узгоджувати перелік вантажів, правила інспекцій та умови участі кожної зі сторін.

На думку нейромережі, повернення до такого формату можливе, але його не варто вважати простим рішенням. Система перевірок може створювати затримки, а суперечки щодо виконання умов — ставити під загрозу всю домовленість.

До того ж угода, яка захищає лише продовольчі перевезення, не розв’язує питання безпеки іншого українського морського експорту.

Захист портів та енергетики: вигідніший для України, але складніший

Третій сценарій передбачає ширші взаємні зобов’язання. Окрім торгівельного судноплавства, сторони могли б погодити припинення ударів по визначених портових, енергетичних та експортних об’єктах.

Для України такий формат мав би більшу практичну цінність: важливо не лише провести судно морем, а й безпечно завантажити його в порту.

Однак тут виникає питання, які саме об’єкти включати до домовленості та як перевіряти її дотримання. Окремою проблемою стане інфраструктура, яку використовують одночасно для цивільних і військових потреб.

ШІ оцінив цей сценарій як змістовніший для захисту українського експорту, проте складніший для погодження. Він потребує взаємних обмежень на удари по економічно важливих цілях, а отже — ширшого політичного компромісу.

Повне перемир’я на морі: найбільше питань до реалізації

Четвертий сценарій — припинення військових атак у погодженій частині Чорного моря. Така домовленість могла б охоплювати військові кораблі, застосування морських безпілотників та удари по визначених об’єктах.

Для її реалізації недостатньо загальної заяви. Потрібно встановити межі зони перемир’я, правила дій військових сил, порядок моніторингу та процедуру реагування на порушення.

За оцінкою ChatGPT, це найменш реалістичний із чотирьох сценаріїв без ширшого політичного врегулювання. Він суттєво обмежував би військові можливості сторін і вимагав би домовленостей із багатьох спірних питань.

Що визначатиме життєздатність домовленості

Ключовим питанням для будь-якого сценарію залишиться контроль. Реєстрація судна чи погодження маршруту самі собою не захищають від удару. Потрібні механізми фіксації інцидентів, встановлення відповідальності та конкретні наслідки порушення угоди.

Тому найреалістичніший за обсягом зобов’язань сценарій не обов’язково буде найкориснішим для України. Обмежений захист торгівельних суден може знизити ризики на маршрутах. Але для стійкої роботи морського експорту принципово важливо, чи поширюватиметься домовленість на українські порти та інфраструктуру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що посилення російських ударів по портах Одещини практично паралізувало вивіз українського зерна. Втрата доступу до чорноморських маршрутів ставить вітчизняних фермерів на межу банкрутства та завдає критичного удару по всій економіці України.