Економіст Дмитро Олексієнко ексклюзивно для "Телеграфу" прокоментував вплив нових американських мит на Україну

Запроваджені Трампом мита викликали панічне падіння на фондових ринках. Основні Американські індекси S&P500, D&J, Nasdaq впали в середньому на 5%, нафта Brent на 6%, євро зросло до долара з 1,09 до 1,11.

Загалом картина дуже тривожна, якщо падіння продовжиться протягом декількох днів без серйозних відскоків на ринках може початися паніка, що спричинить рецесію економік основних країн.

Особливо під загрозою знаходиться ціна нафти: скорочення економічної активності на фоні підвищення тарифів призведе до зменшення споживання нафти та падіння цін. Втім загроза війни з Іраном є стримуючим фактором, якщо вона відбудеться, то ціна нафти зросте.

Стосовно пари євро/долар ми спостерігаємо ситуативне укріплення євро валюти. Втім у середньо- та довгостроковій перспективі євро навряд втримає цей тренд. Економіка єврозони зазнає значних втрат внаслідок введення тарифів, особливо постраждає авто виробництво, що у перспективі негативно відобразиться на курсі євро до долара. Задля підтримання конкурентоспроможності доведеться знижувати курс євро.

Якщо не буде війни з Іраном, то падіння цін на нафту, газ та їх похідні допоможе Україні, адже це значна частка імпорту. Експорт України в США — менше мільярда доларів (874 млн) у 2024 році. В першу чергу, це чавун та труби, на які зараз діють мита 25%, тому мита на українські товари у 10% ніяк не позначиться на експорті. Навпаки — це дає шанс перенести європейські виробництва в Україну та експортувати продукцію в США з меншими митами, 10% замість 25%.

Втім навряд це можливо у найближчому майбутньому.

Значно більшою загрозою для нас є скасування режиму безмитної торгівлі з ЄС, куди їде велика частина агропродукції. Він діє до 5 червня. Якщо його погодити не вдасться, то це буде значний удар по експорту, особливо аграрному. Багато іноземної допомоги зараз іде у євро-валюті, тому наразі укріплення євро Україні навіть вигідно.

Щодо золото-валютного резерву я не вважаю, що найближчим часом їм загрожують значні курсові ризики через падіння долара.

Треба слідкувати за динамікою, найближчі тижні будуть вирішальними, втім я не бачу ризику значного послаблення долара у довгостроковій перспективі.