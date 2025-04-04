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Нафта дешевшає, євро зміцнюється: яку вигоду Україні могли принести мита Трампа - Дмитро Олексієнко

Автор
Дмитро Олексієнко
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Автор
Дональд Трамп назвав дату запровадження нових тарифів "днем визволення" Новина оновлена 04 квітня 2025, 11:12
Дональд Трамп назвав дату запровадження нових тарифів "днем визволення". Фото Колаж "Телеграфу"

Економіст Дмитро Олексієнко ексклюзивно для "Телеграфу" прокоментував вплив нових американських мит на Україну

Запроваджені Трампом мита викликали панічне падіння на фондових ринках. Основні Американські індекси S&P500, D&J, Nasdaq впали в середньому на 5%, нафта Brent на 6%, євро зросло до долара з 1,09 до 1,11.

Загалом картина дуже тривожна, якщо падіння продовжиться протягом декількох днів без серйозних відскоків на ринках може початися паніка, що спричинить рецесію економік основних країн.

Особливо під загрозою знаходиться ціна нафти: скорочення економічної активності на фоні підвищення тарифів призведе до зменшення споживання нафти та падіння цін. Втім загроза війни з Іраном є стримуючим фактором, якщо вона відбудеться, то ціна нафти зросте.

Стосовно пари євро/долар ми спостерігаємо ситуативне укріплення євро валюти. Втім у середньо- та довгостроковій перспективі євро навряд втримає цей тренд. Економіка єврозони зазнає значних втрат внаслідок введення тарифів, особливо постраждає авто виробництво, що у перспективі негативно відобразиться на курсі євро до долара. Задля підтримання конкурентоспроможності доведеться знижувати курс євро.

Якщо не буде війни з Іраном, то падіння цін на нафту, газ та їх похідні допоможе Україні, адже це значна частка імпорту. Експорт України в США — менше мільярда доларів (874 млн) у 2024 році. В першу чергу, це чавун та труби, на які зараз діють мита 25%, тому мита на українські товари у 10% ніяк не позначиться на експорті. Навпаки — це дає шанс перенести європейські виробництва в Україну та експортувати продукцію в США з меншими митами, 10% замість 25%.

Втім навряд це можливо у найближчому майбутньому.

Значно більшою загрозою для нас є скасування режиму безмитної торгівлі з ЄС, куди їде велика частина агропродукції. Він діє до 5 червня. Якщо його погодити не вдасться, то це буде значний удар по експорту, особливо аграрному. Багато іноземної допомоги зараз іде у євро-валюті, тому наразі укріплення євро Україні навіть вигідно.

Щодо золото-валютного резерву я не вважаю, що найближчим часом їм загрожують значні курсові ризики через падіння долара.

Треба слідкувати за динамікою, найближчі тижні будуть вирішальними, втім я не бачу ризику значного послаблення долара у довгостроковій перспективі.

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Теги:
#США #Мита #Імпорт #Мито #Дональд Трамп