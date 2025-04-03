Мита Трампа боляче обвалили біткоїн і не тільки: дізнайтеся, що відбувається на крипторинку

Як мита Трампа вдарили по крипторинку?

2 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив масштабний пакет митних тарифів, який включає як базові, так і взаємні мита. Це призвело до стрімких змін на фінансових ринках: спочатку курс біткоїна зріс, але згодом різко впав.

З 5 квітня 2025 року набуває чинності базове мито в розмірі 10% на імпорт усіх товарів, за винятком країн-партнерів США. Крім того, Вашингтон запроваджує додаткові обмеження проти понад 60 країн, список яких було оприлюднено Білим домом. Ці заходи почнуть діяти з 9 квітня.

У деяких випадках мита є ще жорсткішими. Наприклад, для Китаю запроваджено новий тариф у 34%, який не враховує вже чинні 20% мита, пов’язані з боротьбою з незаконним обігом фентанілу. Таким чином, загальна ставка для КНР досягла 54%.

Варто зазначити, що вищі тарифи замінюють собою базові 10%, а не додаються до них. При цьому Канада та Мексика підпадають під окремі умови тарифної політики.

"Ці тарифи залишатимуться в силі, доки президент Трамп не вирішить, що загрозу, створену торговельним дефіцитом та невзаємною політикою, усунуто або пом’якшено", — йдеться в інформаційному бюлетені Білого дому.

Реакція ринків: криптовалюти та акції під ударом

Як повідомляє Incrypted, заява Трампа викликала значні коливання на фінансових ринках. Біткоїн миттєво підскочив до $88 500, але незабаром впав, а його тижневе просідання перевищило 4%.

Курс BTC/USDT на біржі Binance. Джерело: TradingView.

Більшість великих криптовалют також зазнали втрат.

Американський фондовий ринок відреагував падінням: індекс S&P 500 втратив понад 3%, а капіталізація компаній, що входять до нього, знизилася більш ніж на $1 трлн.

Індекс US500. Джерело: TradingView.

Японський Nikkei 225 обвалився на 3%, оновивши мінімум за останні вісім місяців.

Індекс Japan 225 (Nikkei 225). Джерело: TradingView.

Прибутковість 10-річних облігацій США впала до найнижчого рівня з жовтня 2024 року. На думку експертів, це збільшує ймовірність пом’якшення монетарної політики Федеральною резервною системою, попри зростання ризиків інфляції через торговельну війну.

"Це переломний момент для світової економіки. Багато країн можуть опинитися в рецесії. Якщо тарифи збережуться надовго, більшість економічних прогнозів доведеться переглядати", — зазначив Олу Сонола, керівник економічних досліджень США у Fitch Ratings.

В ЄС готують відповідь на дії Вашингтона. "Ми працюємо над контрзаходами для захисту наших інтересів і бізнесу, якщо переговори не дадуть результату", — заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Наразі ситуація залишається нестабільною, і основна інтрига — як саме на нові тарифи відреагують Китай, ЄС та інші постраждалі країни. У короткостроковій перспективі ринки можуть і надалі лихоманити, проте прихильники Трампа вважають, що його стратегія зрештою принесе користь США.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив "день звільнення США", що мало на увазі запровадження нових торгових мит проти всіх країн. Під удар потрапила автомобільна промисловість, а також пиво, пивні банки та продукція з алюмінію.