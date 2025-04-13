У польському лісі знайшли загадковий об'єкт. Ймовірно, це фрагмент військового літака

Місце знахідки перебуває під польською охороною

Увечері 12 квітня 2025 року поблизу села Витшищки, що в Лодзькому воєводстві Польщі, виявили фрагмент, який, за попередніми оцінками, може бути частиною військового літака. Інформацію було передано правоохоронцям, які розпочали перевірку та слідчі дії.

Про це повідомила польська військова поліція. За попереднім аналізом, у лісі було знайдено уламок, який зовні нагадує фрагмент озброєння. Ймовірно, він пролежав там близько 20 років.

"Попередній аналіз вказує на те, що деталь, схожа на фрагмент озброєння, могла пролежати в лісі до 20 років, на що вказує її стан", — додали в установі.

Уламок від, ймовірно, військового літака, вилучили польські фахівці для подальшого дослідження. Його ретельно обстежать сапери.

Територія навколо місця знахідки перебуває під посиленою охороною поліції та військової служби правопорядку (Żandarmeria Wojskowa), а слідчі дії проводяться у межах статті 308 Кримінального процесуального кодексу Польщі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Польщі виявили загадкову повітряну кулю. Невідомий об'єкт знайшли біля кордону з Калінінградом, тож він цілком міг залетіти з території Росії.