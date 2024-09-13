Уламок "шахеда" залетів в квартиру в Одесі: як він виглядає (фото, відео)

У ніч на 13 вересня в Одесі було гучно

Внаслідок російської атаки на Україну у ніч на 13 вересня в Одесі уламок збитого дрона залетів у квартиру. Шматок крила "шахеда" пробив стіну та впав у багатоповерхівці.

У мережі вже публікують відповідні фото та відео, де видно діру у будинку. Зазначається, що під час атаки в Одесі пролунало кілька потужних вибухів.

"Хочу показати, як виглядає кусок від "шахеда". Він весь усередині як вулик. Вони його певно зі стільників будували", — каже на відео чоловік.

На відео видно, що уламок чорного кольору, який збоку має якесь кріплення. Всередині він комірчастої структури, яка нагадує стільники.

В мережі користувачі зазначили, що дрони мають спеціально створену таку структуру, яка поліпшує їх роботу та керування ними. Чорний колір свідчить про те, що "шахед" може мати або карбонове покриття, або просто пофарбований так, задля маскування.

Українці в коментарях здебільшого посміялись з цієї новини і зі слів, що "уламок ще кілька хвилин дригався після того, як впав".

Про Shahed 136

Це дрон-камікадзе, іранського виробництва, якими часто Росія атакує Україну. Завдання "шахеда" — прилетіти до цілі, на яку вказали, і здетонувати. У ньому є двоциліндровий карбюраторний двигун, тому Shahed-136 працює гучно, а літає досить повільно.

У бойовій частині є 30-50 кг вибухівки. Має запас ходу — 12 годин. "Шахед" коштує від $30 тис. до $50 тис.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Конотопі. Через атаку дронами місто залишилося без світла.