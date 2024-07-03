Через півтори години після атаки: у Дніпрі здають на металобрухт уламок ворожої ракети (відео)

Внаслідок удару загинули люди

Жителі Дніпра, який вранці 3 липня пережив масовану атаку росіян "шахедами" та ракетами, вирішили здати на металобрухт уламок ворожої ракети. Це сталося лише через півтори години після удару.

Відповідні кадри оприлюднюють місцеві Telegram-канали. На одному із відео чоловік везе на візку, як стверджується, уламок ракети. Фрагмент досить великий.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Нагадаємо, після 8:30 у середу, 3 липня, росіяни масово обстріляли Дніпро. Спочатку вони атакували місто "шахедами", а потім запустили ракети. Внаслідок ударів станом на 11:00 відомо про трьох загиблих. Ще 18 людей, за попередніми даними, постраждали. Серед них 14-річна дівчинка. У місті сталося кілька пожеж.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що внаслідок удару росіян по Дніпру 3 липня у місті є значні руйнування. Пошкоджено торгово-розважальний центр "Appolo". У деяких будинках вибило вікна. Також було пошкоджено велику кількість автомобілів, які були припарковані на вулиці. Люди знаходять у місті уламки ракет та дронів.