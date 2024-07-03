Рус

Через півтори години після атаки: у Дніпрі здають на металобрухт уламок ворожої ракети (відео)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Люди знаходять уламки російських ракет на вулицях міста
Люди знаходять уламки російських ракет на вулицях міста. Фото Колаж "Телеграфу"

Внаслідок удару загинули люди

Жителі Дніпра, який вранці 3 липня пережив масовану атаку росіян "шахедами" та ракетами, вирішили здати на металобрухт уламок ворожої ракети. Це сталося лише через півтори години після удару.

Відповідні кадри оприлюднюють місцеві Telegram-канали. На одному із відео чоловік везе на візку, як стверджується, уламок ракети. Фрагмент досить великий.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Нагадаємо, після 8:30 у середу, 3 липня, росіяни масово обстріляли Дніпро. Спочатку вони атакували місто "шахедами", а потім запустили ракети. Внаслідок ударів станом на 11:00 відомо про трьох загиблих. Ще 18 людей, за попередніми даними, постраждали. Серед них 14-річна дівчинка. У місті сталося кілька пожеж.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що внаслідок удару росіян по Дніпру 3 липня у місті є значні руйнування. Пошкоджено торгово-розважальний центр "Appolo". У деяких будинках вибило вікна. Також було пошкоджено велику кількість автомобілів, які були припарковані на вулиці. Люди знаходять у місті уламки ракет та дронів.