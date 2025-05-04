Росіяни хочуть провести в Швеції парад: в шведському уряді спалахнуло обурення

Цей захід майже на сто процентів організований, фінансується та контролюється російською владою

Росіяни планують 9 травня провести автомобільний парад на честь "Дня перемоги" у столиці країни-члена НАТО – шведському Стокгольмі. При цьому серед учасників проплаченого росіянами "свята" – колишній нацистський лідер зі Швеції, кілька прихильників російського правителя Володимира Путіна та ексспівробітник російського міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомило шведське видання Expressen, яке провело розслідування щодо цього автопараду. За результатами розслідування журналісти встановили, що учасники та організатори цього заходу мають зв'язки з російської напівекстремістською організацією "Безсмертний полк", яка відома численними пропагандистськими акціями на 9 травня в Росії та деяких інших державах.

Експерти, з якими поговорило видання, зазначили, що люди вважають, що цей автопарад, мовляв, не завдає шкоди. Але насправді цей захід майже на сто процентів організований, фінансується та контролюється російською владою.

"Це група, яку потенційно може використовувати іноземна держава проти Швеції", – сказала журналістам аналітик і заступниця керівника проєкт з Росії у Шведському інституті оборонних досліджень (FOI) Марія Енгквіст.

Розслідування видання викликало чималу лють у шведському уряді. Зокрема, публічно обурився міністр з питань міграції Йохан Форселл, який присвятив проблемі російського автопараду допис на X (Twitter).

"Це мене бісить. Зв'язок з екстремістськими рухами є прикладом обставини, яка може підпадати під нову вимогу щодо поведінки для отримання посвідки на проживання. Ми не зобов'язані проявляти гостинність до людей, які загрожують нашому громадському порядку чи безпеці", – написав він, натякаючи на депортацію щонайменше іноземних учасників російського заходу.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів у Москві на параді 9 травня. Київ готовий до перемир'я, але на 30 днів. При цьому так зване "триденне перемир'я", яке "запропонував" Путін, Україна фактично відкидає. Після слів Зеленського, що Україна не може гарантувати безпеку світовим лідерам на 9 травня у Москві, деякі з них вже "злилися". Так, росЗМІ пишуть, що президент Сербії Александр Вучич та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раптово "захворіли" і не зможуть приїхати до Росії.