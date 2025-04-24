Побєдобєсіє під питанням: в одному з міст РФ вирішили не ризикувати з парадом Перемоги

Російські військові натякнули керівництву міста, що ризикувати не варто

У російському Краснодарі цього року бояться проводити парад на 9 травня, тому "побєдобесія" на площі не буде. Причиною цього стали часті атаки невідомих безпілотників на місто.

Про це заявив губернатор Кубані Веніамін Кондратьєв під час пленарного засідання Законодавчих зборів регіону. За його словами, ризик для учасників параду став причиною, через яку було прийняте таке рішення.

"Параду в Краснодарі не буде. Тому що це великий ризик — практично щоночі оголошують безпілотну небезпеку. Ми не можемо ризикувати тими, хто прийде на парад. Порадилися з військовими, з нашими силовими структурами й прийняли рішення — ризик виключити", — заявив Кондратьєв.

До цього він заявляв, що Міністерство оборони РФ прийняло рішення про проведення параду на 9 травня в Новоросійську в 2025 році.

Краснодар на карті

Новоросійськ на карті

До речі, у Калузькій області паради пройдуть лише у двох містах військової слави: Козельську та Малоярославці Салюти запускати не збираються.

Нагадаємо, раніше військовий льотчик, полковник ЗСУ у запасі Роман Світан розповів "Телеграфу", що росіянам важливо на 9 травня доповісти про повне захоплення хоча б одного з чотирьох частково окупованих регіонів.