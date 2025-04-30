Рус

Не тільки парад на Красній площі. "Правий сектор" назвав умови миру з Росією

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зображення ілюстративне
Зображення ілюстративне. Фото ШІ Grok

Без зусиль усього українського народу досягти бажаного буде важко

Україна повинна йти на мирні переговори з Росією, однак закінчення війни має супроводжуватися низкою умов. Перемога ЗСУ мусить гарантувати нам міцний мир, однак це неможливо без зусиль усього народу.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів начальник Головного штабу ДУК "Правий сектор" Олександр Сачко. Він пояснив, які червоні лінії для ПС мають залишатися непорушними.

Більше читайте у публікації: "Росіяни більше хочуть перемогти, ніж ми: начальник штабу ДУК "Правий сектор" про "бусифікацію", розпад РФ та червоні лінії".

— Перемовини мусять бути. Будь-яка війна закінчиться перемовинами. Для "Правого сектору" це має бути парад на Красній площі, де синьо-жовті і червоно-чорні прапори будуть підняті над Кремлем, — каже націоналіст.

Він дуже хоче, щоб так було, бо це забезпечить майбутнім поколінням більш-менш спокійне життя на десятки років.

— Але я підозрюю, що це варіант, який важко виконати. Особливо, зважаючи на те, що відбувається у нас в країні. Наскільки серйозно ми хочемо перемогти? Росіяни, на даний момент, більше хочуть перемогти, аніж ми, — каже начальник Головного штабу ДУК.

На його думку, українці можуть хотіти перемогти, але чомусь це бажання не має якогось втілення.

— Армія не витягне війну. Війну витягне тільки народ. Армія в результаті просто закінчиться. Доки народ серйозно не зрозуміє, що інших варіантів нема, а тільки виграти цю війну, відстояти своє, то наші перспективи будуть дуже-дуже сумні. Армія буде воювати, тримати фронт, нищити ворога, але без зусиль всього народу, буде дуже-дуже важко, — підсумував Олександр Сачко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як із СЗЧ і "бусифікованих" зробити хороших бійців.

Теги:
#Червона площа #Правий сектор #Мирні переговори #ДУК ПС #Олександр Сачко