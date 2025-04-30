Не тільки парад на Красній площі. "Правий сектор" назвав умови миру з Росією

Без зусиль усього українського народу досягти бажаного буде важко

Україна повинна йти на мирні переговори з Росією, однак закінчення війни має супроводжуватися низкою умов. Перемога ЗСУ мусить гарантувати нам міцний мир, однак це неможливо без зусиль усього народу.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів начальник Головного штабу ДУК "Правий сектор" Олександр Сачко. Він пояснив, які червоні лінії для ПС мають залишатися непорушними.

Більше читайте у публікації: "Росіяни більше хочуть перемогти, ніж ми: начальник штабу ДУК "Правий сектор" про "бусифікацію", розпад РФ та червоні лінії".

— Перемовини мусять бути. Будь-яка війна закінчиться перемовинами. Для "Правого сектору" це має бути парад на Красній площі, де синьо-жовті і червоно-чорні прапори будуть підняті над Кремлем, — каже націоналіст.

Він дуже хоче, щоб так було, бо це забезпечить майбутнім поколінням більш-менш спокійне життя на десятки років.

— Але я підозрюю, що це варіант, який важко виконати. Особливо, зважаючи на те, що відбувається у нас в країні. Наскільки серйозно ми хочемо перемогти? Росіяни, на даний момент, більше хочуть перемогти, аніж ми, — каже начальник Головного штабу ДУК.

На його думку, українці можуть хотіти перемогти, але чомусь це бажання не має якогось втілення.

— Армія не витягне війну. Війну витягне тільки народ. Армія в результаті просто закінчиться. Доки народ серйозно не зрозуміє, що інших варіантів нема, а тільки виграти цю війну, відстояти своє, то наші перспективи будуть дуже-дуже сумні. Армія буде воювати, тримати фронт, нищити ворога, але без зусиль всього народу, буде дуже-дуже важко, — підсумував Олександр Сачко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як із СЗЧ і "бусифікованих" зробити хороших бійців.