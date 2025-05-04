Россияне хотят провести в Швеции парад: в шведском правительстве вспыхнуло негодование

Это мероприятие почти на сто процентов организовано, финансируется и контролируется российскими властями

Россияне планируют 9 мая провести автомобильный парад в честь "Дня победы" в столице страны-члена НАТО – шведском Стокгольме. При этом среди участников проплаченного россиянами "праздника" – бывший нацистский лидер из Швеции, несколько поклонников российского правителя Владимира Путина и экс-сотрудник российского министерства внутренних дел.

Об этом сообщило шведское издание Expressen, которое провело расследование по поводу этого автопарада. По результатам расследования журналисты установили, что участники и организаторы этого мероприятия имеют связи с российской полуэкстремистской организацией "Бессмертный полк", известной многочисленными пропагандистскими акциями на 9 мая в России и некоторых других государствах.

Эксперты, с которыми поговорило издание, отметили, что люди считают, что этот автопарад, мол, не наносит вреда. Но на самом деле это мероприятие почти на сто процентов организовано, финансируется и контролируется российскими властями.

"Это группа, которую потенциально может использовать иностранное государство против Швеции", — сказала журналистам аналитик и заместитель руководителя проекта из России в Шведском институте оборонных исследований (FOI) Мария Энгквист.

Расследование издания вызвало немалую ярость в шведском правительстве. В частности, публично возмутился министр по делам миграции Йохан Форселл, посвятивший проблеме российского автопарада сообщение на X (Twitter).

"Это меня бесит. Связь с экстремистскими движениями является примером обстоятельства, которое может подпадать под новое требование поведения для получения вида на жительство. Мы не обязаны проявлять гостеприимство к людям, угрожающим нашему общественному порядку или безопасности", – написал он, намекая на депортацию по меньшей мере иностранных участников.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве на параде 9 мая. Киев готов к перемирию, но на 30 дней. При этом так называемое "трехдневное перемирие", которое "предложил" Путин, Украина фактически отвергает. После слов Зеленского, что Украина не может обеспечить безопасность мировым лидерам на 9 мая в Москве, некоторые из них уже "слились". Так, росСМИ пишут, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно "заболели" и не смогут приехать в Россию.