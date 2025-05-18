Інтронізація Папи Римського Лева XIV: як вона проходить у Ватикані (оновлюється)

Це буде офіційний старт першого папства в історії американця на чолі Римо-католицької церкви

У неділю, 18 травня, у Ватикані відбудеться церемонія інтронізації Папи Лева XIV. Очікується, що на площу Святого Петра прибуде близько 250 000 паломників, а також безліч світових лідерів та членів королівської родини.

У тому числі будуть присутні віцепрезидент США Дж. Д. Венс, президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Канади Марк Карні та британський принц Едвард. Про це пише The Guardian.

Церемонія розпочинається о 10.00 за місцевим часом (11.00 за Києвом) і стане офіційним стартом папства першого в історії американця на чолі Римо-католицької церкви.

Довідка: 69-річного кардинала Роберта Прево, який народився в Чикаго, було обрано наступником покійного Папи Франциска на початку цього місяця після конклаву, який тривав менш як 26 годин.

Церемонія інтронізації 18 травня (оновлюється)

11:22 Папа Римський Лев XIV розпочав свій виступ.

11:15 Початок меси пройшов з молитви Папи біля труни святого Петра.

11:03 Перша меса Папи Римського Лева XIV офіційно розпочалася.

Церемонія інтронізації у Ватикані. Скріншот.

11:00 Віцепрезидент США Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо також прибули у Ватикан на інавгурацію Папи.

10:50 На церемонію вже прибув Володимир Зеленський із першої леді.

10:25 Понтифік здався на площі Святого Петра.

10:00 Ведучий інформаційного марафону FREEДОМ та авторського проєкту "Люди доброї волі" Сакен Аймурзаєв на своїй сторінці у Facebook показав фотографії з площі Святого Петра.

Підготовка до церемонії інавгурації Папи Лева XIV. Фото: Сакен Аймурзаєв

Підготовка до церемонії інавгурації Папи Лева XIV. Фото: Сакен Аймурзаєв

Що ще відомо

Відповідно до традицій, під час церемонії Папа Римський отримує два головні символи свого служіння. Перший — золотий перстень рибалки. Таку назву він отримав у Святого Петра, рибалки, який був першим папою. Кільце символізує початок і кінець папства, і, коли вмирає понтифік, його знищує старший кардинал. До 1842 кільце використовувалося для скріплення офіційних документів, підписаних татом.

Другим даром є паллій з вовни, що символізує пастирську роль Папи і накидається йому на плечі перед початком меси.

Що відомо про Роберта Прево

Кардинал Прево народився 14 вересня 1955 року в Чикаго (США). З 2001 по 2013 рік він очолював Августинський орден, а в 2014 році був призначений титулярним єпископом Суфара й апостольським адміністратором єпархії Чиклайо в Перу. Єпископом цієї єпархії став у вересні 2015 року. Пізніше також виконував обов’язки адміністратора у Кальяо. У січні 2023 року Папа Франциск призначив його префектом Дикастерії у справах єпископів, а у вересні 2023 — кардиналом-дияконом з титулом церкви Санта-Моніка.

Прево активно працював у структурах Святого Престолу: входив до складу Конгрегації у справах духовенства та Конгрегації у справах єпископів. У Перу він був членом постійної ради єпископату, очолював комісію з питань освіти та культури, а також співпрацював із Карітасом Перу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 травня новий Папа Римський Лев XIV провів свою першу аудієнцію. Публічний виступ він почав жартома, чим викликав овації.