Київ у пріоритеті? Куди Папа Римський Лев XIV може здійснити першу поїздку

Понтифік вже вирішує, в яку країну здійснити перший міжнародний візит

Папа Римський Лев XIV може здійснити свою першу закордонну поїздку у Туреччину, однак подейкують і про його можливий візит до України. Особливо враховуючи запрошення президента Володимира Зеленського.

Як пише La Repubblica, новий папа Римський міг би відвідати Україну, однак офіційно ці слова він не підтверджував. Але вже є натяки на перший закордонний візит.

"Папа Франциск хотів поїхати до Києва, але не без візиту до Москви, тому Папі Леву доведеться вирішити, чи прийняти запрошення і коли", — йдеться у матеріалі.

Проте щодо поїздки до Туреччини зазначено більш прозоро. Папа Лев XIV може відвідати Нікею на річницю Вселенського Собору 325 року. Про це він сам розповів журналістам.

"Я знаю про проєкт, ми готуємо організацію", – сказав новий Папа.

До того ж відомо, що Папа Франциск давно плекав подорож до Туреччини, яка має велике значення, адже цей візит об'єднує всіх християн до розколу між Сходом і Заходом у 1054 році та між Католицькою Церквою та протестантською Реформацією шістнадцятого століття.

Ще журналісти під час зустрічі з Папою Левом XIV цікавились чи відвідає він свою батьківщину в Америці. Йдеться про Перу, де він провів 20 років як місіонер та єпископ.

"Очікуйте новин про мене в Перу незабаром", – сказав новий Папа.

Виходить, що найімовірніше першим закордонним візитом Папи Лева XIV буде поїздка у Туреччину, а от питання візиту в Україну залишається відкритим. Але Зеленський вже офіційно запросив його здійснити апостольський візит в нашу країну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новий Папа Лев XIV розпочав першу зустріч з журналістами з жарту.