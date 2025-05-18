Интронизация Папы Римского Льва XIV: как она проходит в Ватикане (обновляется)

Это будет официальный старт папства первого в истории американца во главе Римско-католической церкви

В воскресенье, 18 мая, в Ватикане состоится церемония интронизации Папы Льва XIV. Ожидается, что на площадь Святого Петра прибудут около 250 000 паломников, а также множество мировых лидеров и членов королевской семьи.

В том числе, присутствовать будут вице-президент США Дж. Д. Вэнс, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Канады Марк Карни и британский принц Эдвард. Об этом пишет The Guardian.

Церемония начинается в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) и станет официальным стартом папства первого в истории американца во главе Римско-католической церкви.

Справка: 69-летний кардинал Роберт Прево, родившийся в Чикаго, был избран преемником покойного Папы Франциска в начале этого месяца после конклава, который длился менее 26 часов.

Церемония интронизации 18 мая (обновляется)

12:10 Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность. Он провозглашает свою первую проповедь в роли понтифика.

Первая речь в роли понтифика

11:55 Понтифика поздравляют с интронизацией.

Папу Римского Льва XIV поздравляют

11:50 Проходит уникальная часть мессы. На Папу кардинал-Дьякон надевает паллий. Он символизирует заблудшую овцу, которую пастырь должен нести на собственных плечах.

На Папу Римского Льва XIV надели паллий

На Папу Римского Льва XIV надели паллий

11:30 Супруги Зеленские сидят на церемонии рядом с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

11:22 Папа Римский Лев XIV начал свое выступление.

11:15 Начало мессы прошло с молитвы Папы у гроба святого Петра.

11:03 Первая месса Папы Римского Льва XIV официально началась.

Церемония интронизации в Ватикане. Скриншот.

11:00 Вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио также прибыли в Ватикан на инаугурацию Папы.

10:50 На церемонию уже прибыл Владимир Зеленский с первой леди.

10:25 Понтифик показался на площади Святого Петра.

10:00 Ведущий информационного марафона FREEДОМ и авторского проекта "Люди доброй воли" Сакен Аймурзаев на своей странице в Facebook показал фотографии с площади Святого Петра.

Подготовка к церемонии инаугурации Папы Льва XIV. Фото: Сакен Аймурзаев

Подготовка к церемонии инаугурации Папы Льва XIV. Фото: Сакен Аймурзаев

Что еще известно

Согласно традициям, в ходе церемонии Папа Римский получает два главных символа своего служения. Первый — золотой перстень рыбака. Такое название он получил в Святого Петра, рыбака, который был первым папой. Кольцо символизирует начало и конец папства, и когда умирает понтифик, его уничтожает старший кардинал. До 1842 года кольцо использовалось для скрепления официальных документов, подписанных папой.

Вторым даром является паллий из овечьей шерсти, который символизирует пастырскую роль Папы и накидывается ему на плечи перед началом мессы.

Что известно о Роберте Прево

Кардинал Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго (США). С 2001 по 2013 он возглавлял Августинский орден, а в 2014 был назначен титулярным епископом Суфара и апостольским администратором епархии Чиклайо в Перу. Епископом этой епархии стал в сентябре 2015 года. Позже также исполнял обязанности администратора в Кальяо. В январе 2023 года Папа Франциск назначил его префектом Дикастерии по делам епископов, а в сентябре 2023 — кардиналом-дьяконом с титулом церкви Санта-Моника.

Прево активно работал в структурах Святого Престола: входил в состав Конгрегации по делам духовенства и Конгрегации по делам епископов. В Перу он был членом постоянного совета епископата, возглавлял комиссию по вопросам образования и культуры, а также сотрудничал с Каритасом Перу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 мая новый Папа Римский Лев XIV провел свою первую аудиенцию. Публичное выступление он начал с шутки, чем вызвал овации.