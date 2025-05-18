Папа Римський особисто зустрінеться з Володимиром Зеленським у Ватикані

Понтифік ненадовго відлучиться від інавгураційної меси

Папа Римський Лев XIV проведе особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Для цього понтифік ненадовго відлучиться від інавгураційної меси.

Про це пише SkyNews, посилаючись на джерела у Ватикані. Журналісти зазначають, що перший Папа зі США раніше присягнув особисто докласти "всі зусилля", щоб допомогти покласти край війні. Він також припустив, що Ватикан може стати місцем для проведення мирних переговорів.

Оновлено: в ОП підтвердили особисту зустріч Папи Римського із Зеленським. Проте там уточнили, що аудієнція президента України та першої леді у Папи Римського Лева XIV відбудеться сьогодні після офіційної меси.

Нагадаємо, 18 травня у Ватикані пройшла церемонія інтронізації Папи Лева XIV. На ній, зокрема, були присутні віцепрезидент США Дж. Д. Венс, президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Канади Марк Карні та британський принц Едвард.

Церемонія стартувала о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) і стала офіційним початком першого папства в історії американця на чолі Римо-католицької церкви.

Довідка: 69-річного кардинала Роберта Прево, який народився в Чикаго, було обрано наступником покійного Папи Франциска на початку цього місяця після конклаву, який тривав менш як 26 годин.

Раніше ми писали про те, що під час церемонії інтронізації Папи Римського Лева XIV у Ватикані 18 травня новий понтифік у своїй заключній промові згадав Україну.