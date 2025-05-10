У Росії зраділи новому Папі Римському: "зблизить РФ і США"

У РФ сподіваються, що Папа Римський допоможе їм повернутися у міжнародний спорт

Новообраний Папа Римський Лев XIV допоможе зблизити Росію з Європою та США. Цьому нібито сприятиме любов понтифіка до спорту.

Про це заявив російський коментатор та пропагандист Дмитро Губернієв, передає rosbalt.ru. За його словами, американський Папа Римський на руку РФ.

"Тут дуже цікава виходить колаборація: адже Лев XIV — це не просто американець, який довго прожив в Італії. Тут любов до американських видів спорту, помножена на любов до європейських видів спорту. При цьому понтифік ще й досить молодий — всього 69 років.

Його любов до спорту нам якось на руку, як і його американське походження. Переговори про повернення Росії на Олімпіади й загалом у світовий спорт продовжуються, зокрема йдеться про Ігри у Лос-Анджелесі. А там ми не були жодного разу – ні 1932 року, ні через бойкот у 1984 році, ні поки що 2028 року.

Без спорту неможливо зараз уявити навіть Ватикан. Паоло Соррентіно підтверджував це своїми безсмертними фільмами. Американці багато займаються спортом. Любов до спорту продовжить життя понтифіка І ця любов сприятиме зближенню Європи та Росії, а також Америки та Росії”, – заявив Губернієв.

Дмитро Губернієв

Нагадаємо, 8 травня після конклаву кардиналів, зібраного для вибору наступника Святого Престолу після смерті Папи Франциска, католицький світ отримав нового духовного лідера — кардинала зі США Роберт Прево, який прийняв папське ім’я Лев XIV. На тлі цього в мережі вже з’явилася низка мемів, присвячених цій події.